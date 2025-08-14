Advertisement

صحة

زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:00
الرموش الطويلة والكثيفة تضيف سحرًا خاصًا للعيون وتعزز من جمال الوجه، ولكن استخدام المسكارا والرموش الصناعية بشكل مستمر قد يُضعف الرموش ويؤدي إلى تساقطها. لحسن الحظ، تقدم الزيوت الطبيعية حلاً آمنًا وفعالًا لتحفيز نمو الرموش وتقويتها.
إليك أبرز الزيوت التي تُستخدم لتطويل وتكثيف الرموش، وكيفية استعمالها بطريقة صحيحة:

1. زيت الخروع
الفوائد:

غني بحمض الريسينوليك، الذي يحفز نمو الشعر.

يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقط الرموش.

 طريقة الاستخدام:

باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة، ضعي طبقة خفيفة من زيت الخروع على الرموش قبل النوم.

اغسليها بلطف في الصباح.

2. زيت جوز الهند
الفوائد:

يحتوي على مضادات الأكسدة والدهون المفيدة لتغذية الشعر.

يرطب الرموش ويحميها من التقصف.

طريقة الاستخدام:

ضعي كمية صغيرة جدًا باستخدام أعواد قطنية على الرموش العليا والسفلى.

3. زيت اللوز الحلو
الفوائد:

غني بفيتامين E والمغنيسيوم، مما يعزز من كثافة الرموش.

يساعد في ترميم الشعر الضعيف والتالف.

طريقة الاستخدام:

دلكي الرموش بلطف بزيت اللوز ليلاً، وكرّري يوميًا لأفضل النتائج.

4. زيت الأركان
الفوائد:

يرطب ويغذي الرموش بعمق.

يساعد في تقوية الشعر الضعيف وزيادة لمعانه.

طريقة الاستخدام:

استخدمي قطرة صغيرة ومرريها على الرموش باستخدام فرشاة دقيقة.

5. زيت فيتامين E
الفوائد:

يُعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر.

يحسن مرونة الشعر ويحميه من الجفاف.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام كبسولة فيتامين E وفتحها لاستخراج الزيت، ثم وضعه على الرموش.
