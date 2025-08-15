فيتامين أساسي يحارب التجاعيد والبقع الداكنة.. ما هو؟

Advertisement

لطالما تحدّث خبراء العناية بالبشرة عن أفضل الطرق لتقليل آثار الشيخوخة المبكرة، مع التركيز على حماية الجلد من التجاعيد والبقع الداكنة والأضرار البيئية اليومية.وقد كشف خبير البشرة الدكتور شاه، المعروف باسم @dermdoctor على منصات التواصل الاجتماعي، عن مكوّن محدد يُنصح بإضافته إلى روتين العناية بالبشرة للحصول على بشرة أكثر نضارة وشبابا.وأوضح أن فيتامين "سي" يعد من أفضل الإضافات لروتين العناية بالبشرة، حيث يقلل التجاعيد ويخفف البقع الداكنة ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.وفي فيديو نشره، قال شاه: "فوائد فيتامين "سي" للبشرة: يخفف فرط التصبغ ويحسّن مظهر التجاعيد ويكافح الشيخوخة ويعمل كمضاد للأكسدة ويضفي إشراقة على البشرة".وشدد على أهمية استخدامه صباحا للاستفادة من خصائصه المضادة للأكسدة وحمايته للبشرة من الأضرار البيئية.وتدعم "هارفارد هيلث" هذه التوصية، موضحة أن فيتامين "سي" الموضعي مركب مدعّم علميا ومفضل لدى أطباء الجلد، وقد يساعد في إبطاء شيخوخة البشرة المبكرة ومنع أضرار أشعة الشمس وتحسين مظهر التجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب.ويعمل فيتامين "سي" كمضاد للأكسدة، فيحارب الجذور الحرة الضارة الناتجة عن التلوث أو العمليات الطبيعية داخل الجسم، ما يحمي البشرة ويحسن مظهرها العام.وتشير إحدى الدراسات إلى أن الاستخدام اليومي لتركيبة فيتامين "سي" لمدة ثلاثة أشهر على الأقل يلطف التجاعيد الدقيقة والخشنة في الوجه والرقبة، كما يحسن ملمس البشرة ومظهرها العام.كما يمكن لفيتامين "سي" أن يعمل كدرع للبشرة ضد الأشعة فوق البنفسجية عند استخدامه مع واقيات الشمس. وتبين الدراسات أن دمجه مع مكونات أخرى مثل حمض الفيروليك وفيتامين E يقلل الاحمرار ويحمي البشرة من التلف طويل الأمد. وبالإضافة إلى ذلك، يقلل فيتامين "سي" من ظهور البقع الداكنة عن طريق تثبيط إنتاج الصبغة، مع آثار جانبية طفيفة جدا.