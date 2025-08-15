Advertisement

صحة

الشمام.. مهم جداً لـ"الريجيم" وهذه فوائده

Lebanon 24
15-08-2025 | 14:00
يعتبر الشمام من الفواكه الصيفية التي تعرف بطعمها الحلو الخفيف واللذيذ والمرطب في نفس الوقت.
 
 
ويعرف الشمام بفوائده العديدة على الجسم، لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة وفيتامينات تمد الجسم بحاجته منها.
ومن فوائد الشمام أنه يساعد في فقدان الوزن، فهو يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، إذ أن الحصة الواحدة منه تحتوي على حوالي 47 سعرة حرارية فقط، ما يعتبر قيمة منخفضة بالنسبة للفواكه.
 
 
كذلك، يعتبر الشمام قليل الكربوهيدرات والسكريات، وهذا يعني أنه يمكن تناول كمية مشبعة من الشمام دون أن تسبب زيادة كبيرة في السعرات الحرارية التي يتم تناولها خلال اليوم. وبالتالي، يمكن للشمام أن يكون خيارً ممتازً في الرجيم أو الحمية الغذائية، لأنه يمنح الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية زائدة. 
 
 

