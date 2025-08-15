Advertisement

صحة

عن "وفيات مرض الخرف".. دراسة تكشف أمراً جديداً

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1405187-638908965535155497.jpg
Doc-P-1405187-638908965535155497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجدت دراسة حديثة أن معدلات الوفيات لدى مرضى الخرف الذكور أعلى من معدل الوفايات في أوساط النساء، مشيرة إلى أن الرجال يستخدمون العديد من خدمات الرعاية الصحية، وخاصةً فترات الإقامة في المستشفى، مقارنةً بالنساء.
Advertisement
 
 
وأجريت الدراسة في جامعة ديوك، ومن بين الفروق بين الجنسين التي رصدتها، أن النساء المصابات بالخرف تعانين من تراجع أسرع في الإدراك والوظائف التنفيذية مقارنةً بالرجال.

ووفقاً لـ"مديكال إكسبريس"، امتدت فترة الدراسة من عام 2014 إلى عام 2021، مع متابعة لمدة تصل إلى 8 سنوات. 

وشملت الدراسة 5.7 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النساء، ومتوسط أعمارهم 65 عاماً.
 
ووجدت أن خطر الوفاة أعلى بنسبة 24% لدى الذكور. وكانت معدلات الاستشفاء للنساء 46.9% مقابل 50.5% للرجال.


وكان احتمال استخدام خدمات التصوير العصبي أعلى بنسبة 4% للرجال، وكذلك كانت فترات الإقامة في دور الرعاية أعلى بالنسبة لهم بمعدل 8%.  لكن كانت الارتباطات بين فرص الإقامة في مرافق التمريض المتخصص والعلاج الطبيعي أو المهني متساوية. 

كذلك، قضى الذكور أياماً أقل بنسبة 8% في دور الرعاية، و3% في مرافق التمريض المتخصص، وفق ما ذكر الباحثون. (24)

مواضيع ذات صلة
مرض شائع عالميًا.. دراسة جديدة تكشف طريقة علاجه
lebanon 24
16/08/2025 07:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة عن "السكري".. ماذا كشفت؟
lebanon 24
16/08/2025 07:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع دام 5 سنوات مع مرض الخرف.. وفاة بطل العالم السابق في الملاكمة
lebanon 24
16/08/2025 07:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف سر "البروتين المفقود"
lebanon 24
16/08/2025 07:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:28 | 2025-08-16
17:10 | 2025-08-15
14:00 | 2025-08-15
10:42 | 2025-08-15
09:17 | 2025-08-15
06:30 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24