صحة
عن "وفيات مرض الخرف".. دراسة تكشف أمراً جديداً
Lebanon 24
15-08-2025
|
23:00
A-
A+
وجدت دراسة حديثة أن معدلات الوفيات لدى مرضى الخرف الذكور أعلى من معدل الوفايات في أوساط النساء، مشيرة إلى أن الرجال يستخدمون العديد من
خدمات الرعاية الصحية
، وخاصةً فترات الإقامة في المستشفى، مقارنةً بالنساء.
وأجريت الدراسة في جامعة ديوك، ومن بين الفروق بين الجنسين التي رصدتها، أن النساء المصابات بالخرف تعانين من تراجع أسرع في الإدراك والوظائف التنفيذية مقارنةً بالرجال.
ووفقاً لـ"مديكال
إكسبريس
"، امتدت فترة الدراسة من عام 2014 إلى عام 2021، مع متابعة لمدة تصل إلى 8 سنوات.
وشملت الدراسة 5.7 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النساء، ومتوسط أعمارهم 65 عاماً.
ووجدت أن خطر الوفاة أعلى بنسبة 24% لدى الذكور. وكانت معدلات الاستشفاء للنساء 46.9% مقابل 50.5% للرجال.
وكان احتمال استخدام خدمات التصوير العصبي أعلى بنسبة 4% للرجال، وكذلك كانت فترات الإقامة في دور الرعاية أعلى بالنسبة لهم بمعدل 8%. لكن كانت الارتباطات بين فرص الإقامة في مرافق التمريض المتخصص والعلاج الطبيعي أو المهني متساوية.
كذلك، قضى الذكور أياماً أقل بنسبة 8% في دور الرعاية، و3% في مرافق التمريض المتخصص، وفق ما ذكر الباحثون.
(24)
