علامات على اليدين تشير إلى مشاكل صحية.. احذروا منها

فهم علامات بعض الحالات الصحية وكيفية تأثيرها على اليدين يساعد الناس على الحصول على العلاج بشكل أسرع، بحسب ما أفاد أحد الأطباء. وهي علامات ذات صلة بمشاكل قد تمس أعضاء هامة مثل القلب أو الكبد.وبحسب "سوري لايف"، قال الدكتور غرانت، الطبيب العام والمستشار السريري في صيدلية "ذا إندبندنت فارمسي"، هناك 5 علامات في اليدين قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة.وقال الطبيب: "من الضروري فهم العلامات الدالة على المرض وكيفية رصد التغيرات في اليدين لتجنب المزيد من تدهور الصحة"."يمكن لمجموعة من المشاكل الصحية أن تؤدي إلى تغيرات في مظهر الأظافر وملمسها. أولًا، تكوّن ثقوب أو حفر صغيرة على سطح الأظافر قد يدل على الإصابة بالصدفية، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى تفتت الأظافر".وتابع الدكتور غرانت: "إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون اصفرار الأظافر مؤشراً على مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الالتهابات الفطرية أو الحالات الصحية الكامنة مثل أمراض الرئة. مع وجود العديد من الأسباب المحتملة، من الضروري استشارة طبيب عام لتشخيص المشكلة وتلقي العلاج المناسب.""من المهم أيضاً مراقبة الجلد، حيث يمكن أن يتغير ملمسه ومظهره بسرعة كبيرة عند المرض. الحمامى الراحي هي حالة جلدية تسبب احمرار راحة اليدين، ويمكن أن تسبب أيضاً إحساساً بالحرقان، وتؤثر على الأشخاص لأسباب متعددة، بما في ذلك الحمل - ومع ذلك، قد تكون أيضاً علامة على حالات صحية مقلقة مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو أمراض الكبد".ويوضح: "قد يؤدي نقص الفيتامينات، مثل عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم أو فيتامين د، إلى ظهور بقع جافة على الجلد على اليدين، مما يُبرز الحاجة إلى نظام غذائي متوازن. قد يكون جفاف الجلد أيضًا علامة على الإكزيما أو رد فعل تحسسي".عندما تبدأ مفاصل اليدين بالتصلب، فعادةً ما يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل. الفصال العظمي حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى تورم وألم وتيبس مع تقليل الحركة، ويميل إلى التأثير على قاعدة الإبهام والمفاصل الوسطى للأصابع، ولكنه قد يُسبب ألماً في جميع أنحاء اليد.وعلى الرغم من صعوبة علاج الفصال العظمي، إلا أنه يمكن استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين للتحكم في الألم والتورم، مع ممارسة قدر صحي من التمارين الرياضية التي يمكن أن تُساعد في تخفيف التيبس.تُعدّ التغيرات الحادة في درجة الحرارة مؤشراً واضحاً على وجود مشكلة. أولًا، يمكن أن تكون برودة اليدين علامة على ضعف الدموية، ولكنها قد تُشير أيضاً إلى فقر ، عند وجود نقص في خلايا الدم الحمراء. إلى جانب فقر الدم، قد تشير برودة اليدين أيضاً إلى حالة صحية كامنة مثل أو جلطات الدم.لذا إذا لاحظت تغيراً طويل الأمد في درجة حرارة يديك، فقد يكون من الأفضل طلب استشارة طبية إضافية.وأخيراً، من الأعراض الشائعة للتليف الرئوي - وهو نوع من أمراض الرئة - اتساع الأصابع وتضخم الأظافر.قد يكون تضخم الأصابع، حيث تصبح الأصابع أوسع بكثير، علامة على مرض فقر الدم المنجلي، أو السل، أو عدوى بكتيرية.