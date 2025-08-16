31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لتفادي تورّم القدمين خلال الصيف اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
16-08-2025
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يلاحظ البعض تورم القدمين والكاحلين خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع الحرارة خلال شهر
أغسطس
(آب)، ويعتبر التورم جزءاً من تأثيرات الموسم، مثل حروق الشمس والجفاف.
Advertisement
وفي هذا التقرير، من "سوري لايف"، تقدم الخبيرة
كيت بوكر
بعض النصائح للتعامل مع هذا الأمر.
1. حافظ على نشاطك
عزز
الدورة
الدموية في جميع أنحاء جسمك من خلال الحفاظ على نشاطك وتجنب الجلوس لفترات طويلة، لتفادي تجمع السوائل في كاحليك.
وتقول كيت: "ممارسة الرياضة يومياً، حتى لو كانت مجرد مشي، تعزز الدورة الدموية وتقلل من تراكم السوائل. كما تقدم فوائد أخرى مثل: تحسين المزاج، والحصول على فيتامين د من الشمس".
2. اطبخ من الصفر
تقترح كيت تجنب الأطعمة المعلبة والمصنعة الغنية بالملح المصنع، لأنها قد تزيد من تورم الجسم.
وتضيف "نحن بحاجة إلى الملح، ولكن من الأفضل تجنب ملح الطعام المصنع واستخدام ملح البحر الغني بالمعادن غير المكرر بدلاً منه. تناول نظاماً غذائياً غنياً بالعناصر الغذائية يحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات طبيعية".
3. رفع القدمين
في حال تورّم كاحليك بسبب الحرارة، قد يكون رفع قدميك مفيداً.
وتوضح كيت "عندما تكون القدمان أعلى من مستوى القلب، يسمح ذلك بتصريف السوائل. ويمكنك أيضاً وضعهما على كرسي
إذا كنت
لا ترغب في وضعهما على الحائط".
4. وضع القدمين على الأرض
من المعروف أن الأحذية الضيقة يمكن أن تزيد من تورم القدمين خلال فترات الحر. لذلك "اسمح لقدميك بالتنفس، وامشِ حافي القدمين دون أحذية ضيقة مقيدة".
5. الحفاظ على رطوبة الجسم
الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري خلال الطقس الحار، وتقترح كيت شرب الماء المفلتر.
وتوضح "عندما نتعرق، نفرز معادن أيضاً، لذا تذكر أن هذه
المعادن
ستحتاج إلى تعويضها". لذلك ينبغي تناول المزيد من الخضراوات والفواكه لتعويض كل من السوائل والمعادن.
مواضيع ذات صلة
لترطيب الجسم في الصيف.. اليكم هذه المعلومات
Lebanon 24
لترطيب الجسم في الصيف.. اليكم هذه المعلومات
16/08/2025 10:16:48
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لتجنب "جفاف الصيف".. إليكم هذه الأطعمة
Lebanon 24
لتجنب "جفاف الصيف".. إليكم هذه الأطعمة
16/08/2025 10:16:48
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على "برودة الهاتف" في الصيف.. إليك هذه النصائح
Lebanon 24
للحفاظ على "برودة الهاتف" في الصيف.. إليك هذه النصائح
16/08/2025 10:16:48
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للتغلب على الشعور بالكسل.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
للتغلب على الشعور بالكسل.. اليكم هذه النصائح
16/08/2025 10:16:48
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتحسين نتائج الطفل الدراسية.. اليكم هذه التمارين
Lebanon 24
لتحسين نتائج الطفل الدراسية.. اليكم هذه التمارين
03:00 | 2025-08-16
16/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات على اليدين تشير إلى مشاكل صحية.. احذروا منها
Lebanon 24
علامات على اليدين تشير إلى مشاكل صحية.. احذروا منها
00:28 | 2025-08-16
16/08/2025 12:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "وفيات مرض الخرف".. دراسة تكشف أمراً جديداً
Lebanon 24
عن "وفيات مرض الخرف".. دراسة تكشف أمراً جديداً
23:00 | 2025-08-15
15/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "السكري".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "السكري".. ماذا كشفت؟
17:10 | 2025-08-15
15/08/2025 05:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمام.. مهم جداً لـ"الريجيم" وهذه فوائده
Lebanon 24
الشمام.. مهم جداً لـ"الريجيم" وهذه فوائده
14:00 | 2025-08-15
15/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2025-08-16
لتحسين نتائج الطفل الدراسية.. اليكم هذه التمارين
00:28 | 2025-08-16
علامات على اليدين تشير إلى مشاكل صحية.. احذروا منها
23:00 | 2025-08-15
عن "وفيات مرض الخرف".. دراسة تكشف أمراً جديداً
17:10 | 2025-08-15
دراسة جديدة عن "السكري".. ماذا كشفت؟
14:00 | 2025-08-15
الشمام.. مهم جداً لـ"الريجيم" وهذه فوائده
10:42 | 2025-08-15
8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24