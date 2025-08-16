لتفادي تورّم القدمين خلال الصيف اليكم هذه النصائح



وفي هذا التقرير، من "سوري لايف"، تقدم الخبيرة بعض النصائح للتعامل مع هذا الأمر.



1. حافظ على نشاطك

عزز الدموية في جميع أنحاء جسمك من خلال الحفاظ على نشاطك وتجنب الجلوس لفترات طويلة، لتفادي تجمع السوائل في كاحليك.



2. اطبخ من الصفر

تقترح كيت تجنب الأطعمة المعلبة والمصنعة الغنية بالملح المصنع، لأنها قد تزيد من تورم الجسم.



وتضيف "نحن بحاجة إلى الملح، ولكن من الأفضل تجنب ملح الطعام المصنع واستخدام ملح البحر الغني بالمعادن غير المكرر بدلاً منه. تناول نظاماً غذائياً غنياً بالعناصر الغذائية يحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات طبيعية".



3. رفع القدمين

في حال تورّم كاحليك بسبب الحرارة، قد يكون رفع قدميك مفيداً.

وتوضح كيت "عندما تكون القدمان أعلى من مستوى القلب، يسمح ذلك بتصريف السوائل. ويمكنك أيضاً وضعهما على كرسي لا ترغب في وضعهما على الحائط".



4. وضع القدمين على الأرض

من المعروف أن الأحذية الضيقة يمكن أن تزيد من تورم القدمين خلال فترات الحر. لذلك "اسمح لقدميك بالتنفس، وامشِ حافي القدمين دون أحذية ضيقة مقيدة".



5. الحفاظ على رطوبة الجسم

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري خلال الطقس الحار، وتقترح كيت شرب الماء المفلتر.



وتوضح "عندما نتعرق، نفرز معادن أيضاً، لذا تذكر أن هذه ستحتاج إلى تعويضها". لذلك ينبغي تناول المزيد من الخضراوات والفواكه لتعويض كل من السوائل والمعادن.