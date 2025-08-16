Advertisement

صحة

لتفادي تورّم القدمين خلال الصيف اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
16-08-2025 | 01:38
قد يلاحظ البعض تورم القدمين والكاحلين خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع الحرارة خلال شهر أغسطس (آب)، ويعتبر التورم جزءاً من تأثيرات الموسم، مثل حروق الشمس والجفاف.
وفي هذا التقرير، من "سوري لايف"، تقدم الخبيرة كيت بوكر بعض النصائح للتعامل مع هذا الأمر.

1. حافظ على نشاطك
عزز الدورة الدموية في جميع أنحاء جسمك من خلال الحفاظ على نشاطك وتجنب الجلوس لفترات طويلة، لتفادي تجمع السوائل في كاحليك.

وتقول كيت: "ممارسة الرياضة يومياً، حتى لو كانت مجرد مشي، تعزز الدورة الدموية وتقلل من تراكم السوائل. كما تقدم فوائد أخرى مثل: تحسين المزاج، والحصول على فيتامين د من الشمس".
2. اطبخ من الصفر
تقترح كيت تجنب الأطعمة المعلبة والمصنعة الغنية بالملح المصنع، لأنها قد تزيد من تورم الجسم.

وتضيف "نحن بحاجة إلى الملح، ولكن من الأفضل تجنب ملح الطعام المصنع واستخدام ملح البحر الغني بالمعادن غير المكرر بدلاً منه. تناول نظاماً غذائياً غنياً بالعناصر الغذائية يحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات طبيعية".

3. رفع القدمين
في حال تورّم كاحليك بسبب الحرارة، قد يكون رفع قدميك مفيداً.
وتوضح كيت "عندما تكون القدمان أعلى من مستوى القلب، يسمح ذلك بتصريف السوائل. ويمكنك أيضاً وضعهما على كرسي إذا كنت لا ترغب في وضعهما على الحائط".

4. وضع القدمين على الأرض
من المعروف أن الأحذية الضيقة يمكن أن تزيد من تورم القدمين خلال فترات الحر. لذلك "اسمح لقدميك بالتنفس، وامشِ حافي القدمين دون أحذية ضيقة مقيدة".

5. الحفاظ على رطوبة الجسم
الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري خلال الطقس الحار، وتقترح كيت شرب الماء المفلتر.

وتوضح "عندما نتعرق، نفرز معادن أيضاً، لذا تذكر أن هذه المعادن ستحتاج إلى تعويضها". لذلك ينبغي تناول المزيد من الخضراوات والفواكه لتعويض كل من السوائل والمعادن.
 
