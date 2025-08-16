منها التوت والسبانخ... أطعمة مجمّدة تحسّن ضغط الدم

Advertisement

يمكن لاتباع نظام غذائي صحي أن يسهم بشكل كبير في التحكم بارتفاع ضغط أو الوقاية منه من البداية، وفق موقع Eating Well.وأظهرت الأبحاث أن أنماط الأكل منخفضة الصوديوم والغنية بالألياف والبروتينات النباتية وأحماض أوميغا-3 الدهنية والبوتاسيوم والمغنيسيوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم. كما تتوافر العديد من الأطعمة الصحية، التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية في قسم الأطعمة المجمدة، حسب ما يلي:- السبانخ المجمدة: تعد الخضراوات، مثل السبانخ، أحد أسس داش لخفض ضغط الدم. وليس بالضرورة أن تكون طازجة دائماً.وقالت كايلا فاريل، أخصائية تغذية، إن "خيارات الخضراوات المجمدة مغذية بنفس القدر، وأحياناً تكون أكثر ملاءمة للميزانية من الأنواع الطازجة. لذا، يمكن أن تكون السبانخ المجمدة خياراً جيداً لضغط الدم وصحة القلب دون القلق بشأن هدر الطعام".فبالإضافة إلى توفير التي تُوازن ضغط الدم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، تحتوي السبانخ المجمدة على مركبات تسمى النترات، والتي قد تساعد في خفض ضغط الدم.- التوت المجمد: يتم تجميد التوت في ذروة نضجه، مما يحافظ على عناصره الغذائية. لذا، يمكن جني فوائده في أي وقت من السنة.وأوضحت فاريل أن "التوت مثل التوت الأزرق والفراولة غني بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C، وهي مفيدة جداً في مكافحة الالتهابات ودعم صحة القلب".كما يحتوي التوت اللذيذ والعصير أيضاً على مركبات نباتية تسمى البوليفينول، والتي يمكن أن تدعم ضغط الدم الصحي من خلال الحفاظ على استرخاء الأوعية الدموية ومرونتها.من جهتها كشفت جولي بيس، أخصائية تغذية، أن "الدراسات تشير إلى أن الأنثوسيانين، مضادات الأكسدة التي تعطي التوت الأزرق لونه الأزرق الأرجواني الداكن، تدعم وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتعزز إنتاج أكسيد النيتريك وتقلل الالتهابات، وهي جميعها عوامل رئيسية في ضغط الدم".- فول الصويا الأخضر المجمد: أوضحت سارة شليختر، الحاصلة على ماجستير الصحة العامة وأخصائية تغذية، أن "فول الصويا الأخضر يعتبر غذاءً غنياً بالعناصر الغذائية وقليل الصوديوم، بفضل احتوائه على البروتين النباتي والعناصر الغذائية الدقيقة الأخرى، مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين C".ويوفر كوب واحد من فول الصويا الأخضر المجمد المجهز 24% من القيمة اليومية للمغنيسيوم و14% من القيمة اليومية للبوتاسيوم. كما يرتبط كل من هذين المعدنين بخفض ضغط الدم، لكن يُعتقد أن لكل منهما آلية عمل مختلفة.على سبيل المثال، يساعد المغنيسيوم الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم. فيما يساعد البوتاسيوم على مواجهة آثار الصوديوم المسببة لارتفاع ضغط الدم، ويدعم تمدد الأوعية الدموية.- سمك السلمون البري المجمد: حسب فاريل، تعد المأكولات البحرية، خاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون، من أفضل الأطعمة لصحة القلب، لاحتوائها على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية".- الشمندر المجمد: عندما يتعلق الأمر بالنترات الخافضة لضغط الدم، فإن الشمندر أو البنجر هو الخيار الأمثل.وفي حين أن الشمندر نفسه لم يُدرس بعد، إلا أن عصير الشمندر، الغني بالنترات، مدعوم بأبحاث كثيرة. إذ أظهرت دراسات عديدة أن عصير الشمندر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي.من جانبها بينت نورثروب، أخصائية تغذية، أن الشمندر المجمد "يعتبر مثالياً لإضافته إلى العصائر، أو تحميصه، أو إذابته لتزيين سلطة ملونة".- البازلاء المجمدة: وفقاً لباتريشيا كوليسا، أخصائية تغذية، فإن "البازلاء الخضراء المجمدة طعام سهل ومتوفر لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم".فقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول ما بين ¾ وكوب واحد من البقوليات، مثل البازلاء، يومياً كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 43%.إن البازلاء غنية بالألياف (6 غرامات لكل كوب)، مع بأن الأبحاث توصلت إلى أن كل 5 غرامات إضافية من الألياف التي يتناولها الشخص يومياً يمكن أن تخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2.8 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بمقدار 2.1 ملم زئبقي.