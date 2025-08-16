البصل ودوره في الوقاية من الأمراض

Advertisement

يُعدّ البصل من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان، وقد استُخدم منذ آلاف السنين في الطعام والدواء. يتميّز البصل بطعمه القوي ورائحته النفّاذة، لكنه في المقابل يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله جزءًا مهمًا من اليومي.الفوائد الصحية للبصل:1. تقوية جهاز المناعة:يحتوي البصل على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مثل مركب "الأليسين"، مما يجعله فعّالًا في تعزيز المناعة ومحاربة الأمراض.2. تنظيم مستويات السكر في :أثبتت دراسات أن البصل يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى ، بفضل احتوائه على مركبات تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين.3. حماية القلب:يساعد البصل في تقليل نسبة الضار، وتنظيم ضغط الدم، وتحسين الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.4. غني بمضادات الأكسدة:يحتوي البصل على مضادات أكسدة قوية مثل "الكيرسيتين"، التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.5. مفيد للجهاز الهضمي:الألياف الموجودة في البصل تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.6. يعزز صحة العظام:يحتوي البصل على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة عند كبار السن.7. مفيد للبشرة والشعر:البصل يحتوي على الكبريت، وهو عنصر مهم لصحة الجلد والشعر. يمكن استخدام عصير البصل موضعيًا لتعزيز نمو الشعر وتقوية فروة الرأس.