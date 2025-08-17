"الجزر".. بين الفوائد والأضرار

يعتبر الجزر من الخضروات الأساسية والضرورية لتعزيز صحة الجسم، خصوصاً أنه غنيّ بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، كما أنه مفيد للعين ويساعد على تعزيز المناعة.

أيضاً، تقول الدراسات إن الجزر يقلل من أمراض القلب ويساعد على تنظيم الدهون، كما أنه يساهم في تحسين مستوى بينما يعمل على خفض ضغط .

ويحتوي الجزر أيضاً على الألياف لتحسين عملية الهضم، كما أنه يدعم صحة الجلد أيضاً.

لكن في المقابل، هناك جوانب سلبية للإكثار من تناول الجزر، خصوصاً بالنسبة لمرضى . وفعلياً، فإن الجزر يحتوي على سكريات طبيعية، في حين أن عصيره يساه مفي ارتفاع مؤشر نسبة السكر.

كذلك، فإن الإفراط في تناول الجزر يؤدي إلى حصول حالات انتفاخ ناهيك عن تشكل الغازات.