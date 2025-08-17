Advertisement

صحة

"الجزر".. بين الفوائد والأضرار

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1405551-638909845566555176.jpg
Doc-P-1405551-638909845566555176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتبر الجزر من الخضروات الأساسية والضرورية لتعزيز صحة الجسم، خصوصاً أنه غنيّ بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، كما أنه مفيد للعين ويساعد على تعزيز المناعة.
 
أيضاً، تقول الدراسات إن الجزر يقلل من أمراض القلب ويساعد على تنظيم الدهون، كما أنه يساهم في تحسين مستوى الكوليسترول بينما يعمل على خفض ضغط الدم.
Advertisement
 
ويحتوي الجزر أيضاً على الألياف لتحسين عملية الهضم، كما أنه يدعم صحة الجلد أيضاً.
 
لكن في المقابل، هناك جوانب سلبية للإكثار من تناول الجزر، خصوصاً بالنسبة لمرضى السكري. وفعلياً، فإن الجزر يحتوي على سكريات طبيعية، في حين أن عصيره يساه مفي ارتفاع مؤشر نسبة السكر.
 
كذلك، فإن الإفراط في تناول الجزر يؤدي إلى حصول حالات انتفاخ ناهيك عن تشكل الغازات.

مواضيع ذات صلة
هل المانيكير آمن؟ إليك كل ما يجب معرفته عن فوائده وأضراره
lebanon 24
17/08/2025 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الجزر الصحية والغذائية
lebanon 24
17/08/2025 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على اوتوستراد البوار المسلك الشرقي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
17/08/2025 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين سيارتين على اوتوستراد المطار باتجاه نفق السفارة الكويتية والاضرار مادية وتتم المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
17/08/2025 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-16
15:00 | 2025-08-16
12:00 | 2025-08-16
09:04 | 2025-08-16
08:57 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24