"الجزر".. بين الفوائد والأضرار
Lebanon 24
17-08-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر الجزر من الخضروات الأساسية والضرورية لتعزيز صحة الجسم، خصوصاً أنه غنيّ بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، كما أنه مفيد للعين ويساعد على تعزيز المناعة.
أيضاً، تقول الدراسات إن الجزر يقلل من أمراض القلب ويساعد على تنظيم الدهون، كما أنه يساهم في تحسين مستوى
الكوليسترول
بينما يعمل على خفض ضغط
الدم
.
ويحتوي الجزر أيضاً على الألياف لتحسين عملية الهضم، كما أنه يدعم صحة الجلد أيضاً.
لكن في المقابل، هناك جوانب سلبية للإكثار من تناول الجزر، خصوصاً بالنسبة لمرضى
السكري
. وفعلياً، فإن الجزر يحتوي على سكريات طبيعية، في حين أن عصيره يساه مفي ارتفاع مؤشر نسبة السكر.
كذلك، فإن الإفراط في تناول الجزر يؤدي إلى حصول حالات انتفاخ ناهيك عن تشكل الغازات.
