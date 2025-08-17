Advertisement

صحة

هل تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 06:49
لا توجد دلائل على صلة بين المشروبات الساخنة وسرطان الحلق، والأدلة بشأن سرطان المعدة غير واضحة. أما المريء، فقد أكدت الدراسات وجود علاقة بين شرب المشروبات الساخنة جدا (فوق 65 درجة مئوية) وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.
شرب المشروبات الساخنة جدا قد يتلف خلايا بطانة المريء، ومع مرور الوقت يزيد خطر الإصابة بالسرطان. وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن الماء الساخن جدا (70 درجة مئوية) يسرع نمو الأورام في المريء، بينما الرشفات الكبيرة من المشروبات الساخنة تزيد من درجة حرارة المريء بشكل أكبر، ما يسبب ضررا حراريا مستمرا.

وقد ترفع الرشفات الكبيرة درجة حرارة المريء بما يصل إلى 12 درجة مئوية، بينما الرشفات الصغيرة لا تشكل خطرا كبيرا على المدى القصير. ولكن الاستمرار بشرب كميات كبيرة من المشروبات الساخنة جدا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء على المدى الطويل.

وتقترب درجات حرارة المشروبات عند التحضير أحيانا من غليان الماء (حوالي 90 درجة مئوية). وأظهرت الدراسات أن درجة الحرارة المثالية للقهوة، التي تقلل من خطر تلف المريء وتحافظ على النكهة، تبلغ نحو 57.8 درجة مئوية. (روسيا اليوم) 
من نحن
