30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟
Lebanon 24
17-08-2025
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا توجد دلائل على صلة بين المشروبات الساخنة وسرطان الحلق، والأدلة بشأن سرطان المعدة غير واضحة. أما المريء، فقد أكدت الدراسات وجود علاقة بين شرب المشروبات الساخنة جدا (فوق 65 درجة مئوية) وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.
Advertisement
شرب المشروبات الساخنة جدا قد يتلف خلايا بطانة المريء، ومع مرور الوقت يزيد خطر الإصابة بالسرطان. وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن الماء الساخن جدا (70 درجة مئوية) يسرع نمو الأورام في المريء، بينما الرشفات الكبيرة من المشروبات الساخنة تزيد من درجة حرارة المريء بشكل أكبر، ما يسبب ضررا حراريا مستمرا.
وقد ترفع الرشفات الكبيرة درجة حرارة المريء بما يصل إلى 12 درجة مئوية، بينما الرشفات الصغيرة لا تشكل خطرا كبيرا على المدى
القصير
. ولكن الاستمرار بشرب كميات كبيرة من المشروبات الساخنة جدا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء على المدى
الطويل
.
وتقترب درجات حرارة المشروبات عند التحضير أحيانا من غليان الماء (حوالي 90 درجة مئوية). وأظهرت الدراسات أن درجة الحرارة المثالية للقهوة، التي تقلل من خطر تلف المريء وتحافظ على النكهة، تبلغ نحو 57.8 درجة مئوية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
Lebanon 24
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
17/08/2025 18:11:56
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين الولادة القيصرية وسرطان الأطفال؟
Lebanon 24
هل من علاقة بين الولادة القيصرية وسرطان الأطفال؟
17/08/2025 18:11:56
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء غير تقليدي في البيت الأبيض: نتنياهو يرشّح ترامب لنوبل للسلام وملفات ساخنة على الطاولة
Lebanon 24
عشاء غير تقليدي في البيت الأبيض: نتنياهو يرشّح ترامب لنوبل للسلام وملفات ساخنة على الطاولة
17/08/2025 18:11:56
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نقاشات ساخنة في الحكومة
Lebanon 24
نقاشات ساخنة في الحكومة
17/08/2025 18:11:56
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
Lebanon 24
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
10:27 | 2025-08-17
17/08/2025 10:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نبتة خضراء تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان.. ما هي؟
Lebanon 24
نبتة خضراء تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان.. ما هي؟
08:07 | 2025-08-17
17/08/2025 08:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الفشل الكلوي.. ما هي الأعراض وسُبل العلاج؟
Lebanon 24
الفشل الكلوي.. ما هي الأعراض وسُبل العلاج؟
05:00 | 2025-08-17
17/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجزر".. بين الفوائد والأضرار
Lebanon 24
"الجزر".. بين الفوائد والأضرار
02:00 | 2025-08-17
17/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية
Lebanon 24
نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:27 | 2025-08-17
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
08:07 | 2025-08-17
نبتة خضراء تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان.. ما هي؟
05:00 | 2025-08-17
الفشل الكلوي.. ما هي الأعراض وسُبل العلاج؟
02:00 | 2025-08-17
"الجزر".. بين الفوائد والأضرار
23:00 | 2025-08-16
نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية
15:00 | 2025-08-16
البصل ودوره في الوقاية من الأمراض
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 18:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24