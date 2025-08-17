30
صحة
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
Lebanon 24
17-08-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
إن تناول الأطعمة والمشروبات التالية بانتظام يساعد على حصول الجسم على جرعات مناسبة من القيمة اليومية الموصى بتناولها من فيتامين D:
1. الأسماك الدهنية
تُعدّ الأسماك الدهنية، مثل
السلمون
والماكريل والسردين، مصادر غنية بفيتامين D. يحتوي 100 غرام من السلمون على حوالي 400 وحدة دولية من فيتامين D، أي ما يُعادل 55% من القيمة اليومية.
2. زيت كبد سمك القد
يُمكن تناول زيت كبد سمك القد للحصول على فيتامين D. إنه مصدر غني بفيتامين D، ويحتوي أيضًا على كمية جيدة من فيتامين A وأحماض أوميغا-3 الدهنية.
3. البيض
إن تناول بيضة كبيرة يُعطي 5% (ما يعادل 41 وحدة دولية) من القيمة اليومية لفيتامين D. كما أن إضافة البيض إلى
النظام الغذائي
يُحسّن الصحة العامة.
4. الكبد
يُعتبر الكبد، وخاصةً كبد البقر، مصدرًا جيدًا لفيتامين D، لكن ينبغي مراعاة أنه غير مناسب للنساء الحوامل. تحتوي حصة 100 غرام من الكبد على حوالي 1.1 ميكروغرام من فيتامين D.
5. الحليب المُدعّم
إن معظم أنواع حليب البقر مُدعّمة بفيتامين D للمساعدة في الوقاية من نقصه. يمنح تناول كوب واحد من الحليب المُدعّم حوالي 15-20٪ من القيمة اليومية.
6. الحبوب المُدعّمة
كما أن هناك بعض الأنواع من حبوب الفطور التي تكون مُدعّمة بفيتامين D. يُمكن أن تُوفّر هذه الحبوب كمية كافية من فيتامين D للأشخاص النباتيين.
7.
الفطر
يُنتج الفطر فيتامين D عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. ينبغي اختيار الفطر البري الصالح للأكل أو الفطر المعالج بالأشعة فوق البنفسجية للحصول على المزيد من فيتامين D مقارنة بالأنواع المزروعة تقليديا. (العربية)
