صحة

يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D

Lebanon 24
17-08-2025 | 14:51
يُعرف فيتامين D باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لعظام قوية، دعم المناعة، والحفاظ على الصحة العامة. وتوصي الجهات الصحية بتناول 600–800 وحدة دولية يوميًا للبالغين.

وتشير دراسة حديثة إلى أن إدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي يساعد على تلبية هذه الحاجة ومنها:
الأسماك الدهنية: مثل السلمون والماكريل والسردين، إذ يحتوي 100 غرام من السلمون على نحو 400 وحدة دولية، أي أكثر من نصف الحاجة اليومية.

زيت كبد سمك القد: غني بفيتامين D وفيتامين A وأحماض أوميغا-3.

البيض: بيضة كبيرة توفر نحو 41 وحدة دولية من فيتامين D.

الكبد: مصدر ممتاز، خصوصًا كبد البقر، لكنه غير مناسب للحوامل.

الحليب المدعّم: كوب واحد يغطي 15–20% من القيمة اليومية.

الحبوب المدعّمة: خيار مثالي للنباتيين لتوفير فيتامين D.

الفطر: ينتج الفطر فيتامين D عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، ويُفضل الفطر البري أو المعالج بالأشعة.

ويؤكد خبراء التغذية أن دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يساهم في الوقاية من نقص الفيتامين، ويعزز الصحة العامة، ويدعم قوة العظام والجهاز المناعي.
