صحة

"سن في العين".. جراحة نادرة تعيد البصر لامرأة بعد 10 سنوات من العمى

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:30
في إنجاز طبي فريد، تمكنت سيدة كندية تبلغ من العمر 75 عامًا من استعادة بصرها بعد عقد من العمى، بفضل جراحة نادرة وغريبة عُرفت باسم "زراعة القرنية العظمية السنية" أو ما يُعرف شعبيًا بـ"السن في العين".
جايل لين، المقيمة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، فقدت بصرها قبل 10 سنوات بسبب اضطراب مناعي ذاتي أدى إلى تلف قرنيتيها. لكن الأمل عاد إليها في فبراير الماضي بعد خضوعها لعملية استثنائية تضمنت استخدام أحد أسنانها كأساس لتثبيت قرنية صناعية داخل عينها.

العملية، التي استغرقت عدة مراحل، بدأت بانتزاع سن من فكها وصقله لتثبيت أسطوانة بصرية، قبل زرعه مؤقتًا في خدها لعدة أشهر كي يتشكل نسيج ضام يضمن نجاح الزرع. وبعدها تم نقل السن مع القرنية الصناعية إلى تجويف العين.

جايل وصفت تجربتها لشبكة "CBC" بقولها: "يمكنني الآن رؤية الأشجار والعشب والزهور، إنه شعور رائع أن أتمكن من رؤية هذه الأشياء مجددًا"، مؤكدة أن مشقة العملية كانت تستحق النتيجة.

العملية أُجريت لأول مرة في كندا على يد الدكتور جريج مولوني في مستشفى ماونت سانت جوزيف بمدينة فانكوفر. وأوضح مولوني أن استخدام السن يوفر قاعدة قوية لتثبيت القرنية الاصطناعية ويزيد من فرص نجاحها.

تقنية "السن في العين" طُوّرت قبل 40 عامًا في إيطاليا وتُجرى فقط في الحالات المستعصية حيث لا يكون زرع القرنية التقليدي خيارًا ممكنًا. ويأمل الأطباء أن تفتح هذه الجراحة آفاقًا جديدة لعلاج حالات العمى المعقدة.
 
(CBC)
