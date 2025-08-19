للوقاية من الأمراض... هذه اللقاحات التي يُنصح بها للبالغين

Advertisement

يقول الخبراء والأطباء إن اللقاحات تعدّ واحدة من أهم وسائل الوقاية الصحية، ليس للأطفال فقط بل أيضا للبالغين.ومع التغيرات في أنماط الحياة وظهور فيروسات جديدة، يوصي الخبراء بمجموعة من التطعيمات التي ينبغي على البالغين الحصول عليها في مراحل عمرية مختلفة لحماية أنفسهم والمجتمع.وفيما يلي أهم اللقاحات التي يحتاجها الأشخاص البالغون، حسب موقع " ":لقاحات لجميع البالغينالإنفلونزا الموسمية: يوصى بها سنويا لجميع الأشخاص.كوفيد-19: جرعة محدثة سنويا، مع إعطاء جرعتين للبالغين فوق 65 عاما أو المصابين بأمراض مزمنة.Tdap/Td (الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي): جرعة واحدة من Tdap إذا لم تُعط سابقا، ثم جرعة معززة كل 10 سنوات.لقاحات مرتبطة بالعمر والحالة الصحيةالحصبة والنكاف والحصبة (MMR): للبالغين دون مناعة مثبتة.جدري الماء (Varicella): للأشخاص الذين لم يصابوا به ولم يتلقوا اللقاح.الورم الحليمي (HPV): حتى سن 26 عاما، ويمكن التفكير فيه بين 27 و45 عاما بعد استشارة الطبيب.بعد سن الخمسينالزونا (Shingles): يوصى بإعطائه للبالغين فوق 50 عاما بجرعتين.RSV (الفيروس المخلوي التنفسي): يوصى به للأشخاص بين 50 و74 عاما ممن يعانون من أمراض مزمنة.بعد سن الخامسة والستيناللقاحات الرئوية (Pneumococcal): مثل PCV15 أو PCV20، لحماية كبار السن والمصابين بأمراض القلب أو الرئة أو ضعف المناعة. (سكاي نيوز)