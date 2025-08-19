كيف يمكن للرياضة أن تُبطئ نمو السرطان؟

كشفت الطالبة فرانشيسكو بيتاريغا من جامعة "إديث " أن ممارسة النشاط البدني تعزز إنتاج الميوكينات، وهي بروتينات تُفرزها العضلات وتمتلك خصائص مضادة للسرطان.

وتبين في الدراسة أن النشاط البدني يمكن أن يخفض نمو الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 20 و30٪، من خلال زيادة إنتاج الميوكينات، وهي بروتينات تفرزها العضلات وتمتلك خصائص مضادة للسرطان.



وأوضحت بيتاريغا أن "التمارين الرياضية أصبحت جزءا أساسيا من علاج السرطان، مع أدلة قوية على فعاليتها وسلامتها أثناء العلاج وبعده". وشملت الدراسة نساء متعافيات من سرطان الثدي، حيث تم قياس مستويات الميوكينات قبل التمرين مباشرة وبعده، وأيضا بعد مرور 30 دقيقة.

وأظهرت النتائج أن تمارين القوة والتدريب المتقطع عالي الكثافة رفعت مستويات الميوكينات بشكل ملحوظ، كما أن تحسين تكوين الجسم من خلال خفض الدهون وزيادة الكتلة العضلية يقلل الالتهاب المزمن الذي يعزز تطور سرطان الثدي ويزيد خطر انتكاسه. (روسيا اليوم)