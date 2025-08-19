28
صحة
مفتاح لفهم القلق والاكتئاب.. دراسة تكشف دور "إيقاعات المعدة"
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن إيقاعات المعدة قد تكون مرتبطة بشكل وثيق بالصحة النفسية، نتيجة تزامن النشاط الكهربائي للدماغ مع موجات طبيعية تصدرها المعدة لدى الأفراد.
وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في
جامعة آرهوس
الأميركية، وجود ترابط قوي بين تزامن نشاط الدماغ مع الموجات البطيئة للمعدة التي تحدث كل 20 ثانية، بغض النظر عن تناول الطعام، وبين المعاناة النفسية. وجاءت هذه النتيجة بعد تحليل بيانات أكثر من 240 شخصاً.
وأوضحت النتائج أن ارتفاع مستويات مزامنة النشاط الكهربائي بين الدماغ وإيقاعات المعدة يرتبط بزيادة مستويات القلق والاكتئاب والتوتر، مشيرة إلى أن العلماء اعتمدوا في تجاربهم على الرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربائية المعدة لرصد هذا التطابق.
وقالت ليا بانيليس، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "هناك صلة قوية بين المعدة والدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من توتر نفسي. وإذا ثبت أن تزامن نشاط المعدة والدماغ يكون مؤشراً ثابتاً للحالة النفسية، فقد يفتح ذلك آفاقاً جديدة للتشخيص والعلاج".
وأضافت بانيليس أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلاً في تصميم علاجات تراعي التفاعل المتبادل بين جسم المريض ودماغه، وليس فقط مشاعره الذاتية.
ويرى الباحثون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في فهم العلاقة بين الأعضاء الداخلية والحالة الذهنية، وقد تسهم في تطوير وسائل تشخيصية أكثر دقة لعلاج القلق والاكتئاب عبر ما يُعرف بـ"محور الأمعاء–الدماغ".
