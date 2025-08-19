Advertisement

صحة

مفتاح لفهم القلق والاكتئاب.. دراسة تكشف دور "إيقاعات المعدة"

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1406603-638912268432893915.png
Doc-P-1406603-638912268432893915.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن إيقاعات المعدة قد تكون مرتبطة بشكل وثيق بالصحة النفسية، نتيجة تزامن النشاط الكهربائي للدماغ مع موجات طبيعية تصدرها المعدة لدى الأفراد.

وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة آرهوس الأميركية، وجود ترابط قوي بين تزامن نشاط الدماغ مع الموجات البطيئة للمعدة التي تحدث كل 20 ثانية، بغض النظر عن تناول الطعام، وبين المعاناة النفسية. وجاءت هذه النتيجة بعد تحليل بيانات أكثر من 240 شخصاً.
Advertisement

وأوضحت النتائج أن ارتفاع مستويات مزامنة النشاط الكهربائي بين الدماغ وإيقاعات المعدة يرتبط بزيادة مستويات القلق والاكتئاب والتوتر، مشيرة إلى أن العلماء اعتمدوا في تجاربهم على الرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربائية المعدة لرصد هذا التطابق.

وقالت ليا بانيليس، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "هناك صلة قوية بين المعدة والدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من توتر نفسي. وإذا ثبت أن تزامن نشاط المعدة والدماغ يكون مؤشراً ثابتاً للحالة النفسية، فقد يفتح ذلك آفاقاً جديدة للتشخيص والعلاج".

وأضافت بانيليس أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلاً في تصميم علاجات تراعي التفاعل المتبادل بين جسم المريض ودماغه، وليس فقط مشاعره الذاتية.

ويرى الباحثون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في فهم العلاقة بين الأعضاء الداخلية والحالة الذهنية، وقد تسهم في تطوير وسائل تشخيصية أكثر دقة لعلاج القلق والاكتئاب عبر ما يُعرف بـ"محور الأمعاء–الدماغ".
مواضيع ذات صلة
للتخلص من طنين الأذن.. دراسة تكشف المفتاح
lebanon 24
19/08/2025 23:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف سر "البروتين المفقود"
lebanon 24
19/08/2025 23:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل
lebanon 24
19/08/2025 23:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة عن "السكري".. ماذا كشفت؟
lebanon 24
19/08/2025 23:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-19
11:30 | 2025-08-19
10:16 | 2025-08-19
07:44 | 2025-08-19
07:22 | 2025-08-19
04:12 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24