صحة

فيروس جديد قادر على مكافحة مسببات الالتهاب الرئوي... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:04
Doc-P-1406826-638912808969760244.jpg
Doc-P-1406826-638912808969760244.jpg photos 0
اكتشف علماء من معهد الكيمياء الحيوية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا فيروسًا خاصًا من نوع العاثيات، قادرًا على القضاء على البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.
ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن فرع الأكاديمية في سيبيريا "العلم في سيبيريا"، فإن هذه العاثيات تقضي أيضًا على البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا وتسمم الدم، والتي غالبًا ما تؤدي إلى عدوى مكتسبة في المستشفيات وتكون مقاومة للمضادات الحيوية.


وتجدر الإشارة إلى أن العاثيات هي فيروسات تصيب البكتيريا، حيث تعمل على تدمير كبسولة عديد السكاريد، الغلاف الكثيف للبكتيريا الذي يمنع عادة المضادات الحيوية من اختراقه. وبغياب هذا الغلاف، تصبح مكافحة العدوى أسهل، ما يجعل العاثيات حاليًا بديلاً أو مكملاً فعالًا للمضادات الحيوية.


وأشار التقرير إلى أن العلماء اكتشفوا العاثية KlebP_265 لدى مرضى الالتهاب الرئوي، حيث جمعوا بلغم المرضى ووجدوا أنه يحتوي على بكتيريا خطيرة بالإضافة إلى العاثيات التي تصطادها عادة.


وضع الباحثون عينة تحتوي على مستعمرات البكتيريا الخطيرة على هلام غذائي للميكروبات، وتأكدوا من تغطية سطح الهلام بطبقة متصلة. ثم راقبوا التغيرات وأجروا تجارب لدراسة فعالية العاثية على فئران مصابة بجرعة قاتلة من البكتيريا. باستخدام مستقبلات خاصة، وجدت العاثية البكتيريا والتصقت بها، ثم اخترقت "ذيلها" حاجز عديد السكاريد الكثيف للخلية وحقنت حمضها النووي، فتكررت العاثية داخل الخلية.


ويشير التقرير إلى أن العاثيات نفسها ليست خطرة على جسم الإنسان، ويفرزها الكبد دون أي أثر سلبي. وأظهرت التجارب أن جميع فئران المجموعة الضابطة التي لم تُحقن بالعاثية نفقت بسبب العدوى، بينما نجت جميع فئران المجموعة التجريبية التي تلقت العلاج بالعاثية.
 

