دراسة تكشف سببًا مفاجئًا للرغبة في السكريات!







ووفقًا لمجلة ، أظهرت دراسة أجراها باحثون في أن مجرد مشاهدة الآخرين يتناولون الحلويات يمكن أن يحفّز الدماغ على الرغبة في الإفراط في الأكل. وترتبط هذه الظاهرة بنشاط الدوبامين في الدماغ، الناقل العصبي المسؤول عن شعور المتعة.

وخلال الدراسة التي أُجريت على فئران التجارب، قسّم الباحثون الفئران إلى مجموعتين:





مجموعة جائعة وأخرى شبعى، ثم وُضِعت بطريقة تسمح لكل منها برؤية "جيرانها" أثناء تناول الطعام دون إمكانية التفاعل معهم.



ولاحظ الباحثون أن الفئران الشبعى بقيت غير مبالية عندما كانت الفئران المجاورة تتناول طعاما عاديا أو غنيا بالدهون، لكن عندما رأت الفئران الأخرى تتناول الأطعمة الغنية بالسكريات، بدأت على الفور في الأكل بنشاط.





والمثير في الأمر هو أن هذا التأثير اختفى تماما عندما أعطيت الفئران أدوية تمنع عمل مستقبلات الدوبامين.





وأكد العلماء أن مستقبلات الدوبامين من النوعين D1 وD2 تلعب دورا محوريا في تنشيط الشهية عند مشاهدة الآخرين يأكلون.



