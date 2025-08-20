إليكم 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري



1. الفاصوليا

يشدد الخبيران على أهمية تناول الفاصوليا السوداء للسيطرة على . إن الفاصوليا بمثابة مصدر طاقة طبيعي بطيء الحرق. كما أنها غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يساعد على منع ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.



وتُبطئ هذه الألياف عملية الهضم، مما يعني أن الغلوكوز يتدفق بسلاسة إلى مجرى الدم بدلاً من أن يغمره. ولأن الفاصوليا غنية بالمغنيسيوم، فإن تناولها يساعد الخلايا على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين. يمكن مزج الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء والحمص في الحساء، أو السلطات.

2. البروكلي

إن البروكلي مصدر غني بالألياف الغذائية لمكافحة داء السكري. إنه غني بالسلفوروفان، وهو مركب يُحسّن حساسية الأنسولين ويحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويحتوي البروكلي بشكل طبيعي على ، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين استخدام الجسم للأنسولين.



وبالتالي يُساعد تناول البروكلي على خفض نسبة السكر في الدم . كما أن محتواه من الألياف ممتاز لإبطاء ارتفاعات الغلوكوز المزعجة، ولأنه منخفض الكربوهيدرات، فلن يُؤثر على التوازن الغذائي.



3. إدامامي

تُعتبر إدامامي، وهي حبوب صغيرة من فول الصويا الأخضر، سرًا خارقًا في خفض نسبة السكر في الدم. إنها غنية بالبروتين النباتي والألياف والإيزوفلافون التي تُساعد على تحسين حساسية الأنسولين. لأن مؤشرها الجلايسيمي منخفض، فهي لا تسبب ارتفاعات حادة في السكر، مما يحافظ على توازن مستويات الطاقة لديك.

4. التوت

إن التوت، بأنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر، حلو المذاق ولكنه منخفض السكر وغني بالألياف ومليء بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تحسين وظيفة الأنسولين. ترتبط الأنثوسيانين (وهي الصبغة النباتية التي تُعطيها ألوانها الجريئة) بتحسين مستوى الغلوكوز وتقليل الالتهابات. كما أن تناول التوت مع الوجبات يُمكن أن يُبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يعني انخفاضاً في تقلبات سكر الدم. (العربية)