الذرة بين الغذاء والدواء

تُعتبر الذرة من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، وهي غذاء رئيسي لملايين الناس. تُزرع الذرة في العديد من الدول وتُستخدم في الطعام والدواء والصناعة. تتميز الذرة بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها اللذيذ، وتعدد استخداماتها، مما يجعلها من أكثر المحاصيل فائدة.1. قيمة غذائية عاليةالذرة غنية بالكربوهيدرات التي تُعطي الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. كما تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين B وC، والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم.2. تعزيز صحة القلبالألياف الموجودة في الذرة تساعد على تقليل نسبة الضار في ، مما يقي من أمراض القلب. كما أن مضادات الأكسدة مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين" الموجودة في الذرة تساهم في حماية الأوعية الدموية من التلف.3. مفيدة لصحة العيونالذرة تحتوي على مركبات مهمة لصحة مثل اللوتين والزياكسانثين، اللذان يساعدان في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي.4. مصدر جيد للطاقةبفضل احتوائها على نسبة عالية من النشويات، تُعد الذرة خيارًا ممتازًا للرياضيين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة كبيرة في يومهم.5. استخدامات متعددةلا تقتصر فائدة الذرة على الأكل فقط، بل تُستخدم في صنع الزيوت، والدقيق، ونشا الذرة، وحتى في إنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول). كما تدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل والأدوية.