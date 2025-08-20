Advertisement

صحة

الذرة بين الغذاء والدواء

20-08-2025 | 12:30
تُعتبر الذرة من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، وهي غذاء رئيسي لملايين الناس. تُزرع الذرة في العديد من الدول وتُستخدم في الطعام والدواء والصناعة. تتميز الذرة بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها اللذيذ، وتعدد استخداماتها، مما يجعلها من أكثر المحاصيل فائدة.
1. قيمة غذائية عالية

الذرة غنية بالكربوهيدرات التي تُعطي الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. كما تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين B وC، والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم.

2. تعزيز صحة القلب

الألياف الموجودة في الذرة تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقي من أمراض القلب. كما أن مضادات الأكسدة مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين" الموجودة في الذرة تساهم في حماية الأوعية الدموية من التلف.

3. مفيدة لصحة العيون

الذرة تحتوي على مركبات مهمة لصحة العين مثل اللوتين والزياكسانثين، اللذان يساعدان في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي.

4. مصدر جيد للطاقة

بفضل احتوائها على نسبة عالية من النشويات، تُعد الذرة خيارًا ممتازًا للرياضيين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة كبيرة في يومهم.

5. استخدامات متعددة

لا تقتصر فائدة الذرة على الأكل فقط، بل تُستخدم في صنع الزيوت، والدقيق، ونشا الذرة، وحتى في إنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول). كما تدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل والأدوية.
