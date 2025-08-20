لماذا يُنصح بتجنب الليزر خلال الحمل؟

Advertisement

تلجأ الكثير من النساء إلى إزالة الشعر بالليزر كوسيلة فعّالة ودائمة للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه. ولكن خلال فترة الحمل، تتغير أولويات العناية الشخصية بسبب القلق على صحة الجنين وسلامة الأم. ومن بين الأسئلة الشائعة: هل الليزر آمن للحامل؟ وما أضراره المحتملة؟ما هو الليزر لإزالة الشعر؟الليزر يعتمد على استخدام أشعة ضوئية مركّزة تستهدف صبغة الميلانين في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى إضعاف نمو الشعر تدريجيًا. وهو إجراء شائع وآمن عمومًا، لكن الأمور تختلف خلال فترة الحمل.أضرار الليزر للحامل ومخاطره المحتملة1. لا توجد دراسات كافية تؤكد أمانهحتى الآن، لا توجد دراسات علمية كافية تُثبت بشكل قاطع أن الليزر آمن 100% أثناء الحمل، مما يجعل الأطباء يوصون بتأجيل الجلسات حتى بعد الولادة.2. تغيرات الجلد أثناء الحملخلال الحمل، تتغير هرمونات المرأة مما قد يؤدي إلى زيادة تحسس الجلد.قد تصبح البشرة أكثر عرضة للتهيج أو التصبغات نتيجة التعرض لأشعة الليزر.3. خطر ارتفاع درجة حرارة الجسمبعض أجهزة الليزر قد تسبب ارتفاعًا طفيفًا في حرارة الجلد.هذا الارتفاع قد لا يكون آمنًا في بعض مراحل الحمل، خاصة في الأشهر الأولى، حيث يُفضل تجنب أي مصادر حرارة مباشرة على الجسم.4. الألم والانزعاجالليزر قد يسبب ألمًا أو انزعاجًا، وهو أمر غير مرغوب فيه خلال الحمل، خاصة إذا كانت الحامل تعاني من تقلّبات مزاجية أو حساسية زائدة.5. احتمالية تأثير غير مباشر على الجنينرغم أن أشعة الليزر لا تخترق الأعضاء الداخلية، إلا أن بعض الأطباء يُفضلون عدم المخاطرة بأي إجراء غير ضروري خلال الحمل، خصوصًا في منطقة البطن أو الظهر.البدائل الآمنة أثناء الحمليُنصح باستخدام الطرق التقليدية مثل الحلاقة أو المقص.يجب تجنب الكريمات الكيميائية لإزالة الشعر أيضًا، لأنها قد تحتوي على مواد ضارة تمتصها البشرة.