صحة

ما هي الأطعمة التي لا ينصح بتناولها مع مضادات الحيوية؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:52
أشارت  الدكتورة أيغول إسرافيلفا أخصائية طب الطفال، إلى أن مضادات الحيوية تساعد الجسم على مكافحة العدوى البكتيرية، ولكن سوء التغذية قد يقلل من فعاليتها.
 
ووفقا للطبيبة، هناك بعض المنتجات التي قد تتفاعل مع مضادات الحيوية، ما يؤثر على امتصاصها أو يزيد من آثارها الجانبية. ومن بين المنتجات الرئيسية التي يُنصح بتجنبها أثناء تناول مضادات الحيوية: منتجات الألبان، والكحول، والفواكه الحامضة وعصائرها، والأطعمة الغنية بالسكر والألياف.
وأوضحت: "يمكن أن يرتبط الكالسيوم الموجود في الحليب والزبادي والجبن ببعض مضادات الحيوية (مثل التتراسيكلين والفلوروكوينولونات)، ما يقلل من امتصاصها وبالتالي من فعاليتها".

كما أشارت إلى أن الكحول يمكن أن يزيد من الآثار الجانبية لمضادات الحيوية، مثل الغثيان والتقيؤ واضطرابات البراز والدوار والنعاس، إضافة إلى أنه يثقل كاهل الكبد ويضعف مناعة الجسم أثناء المرض.

وقالت: "يمكن أن تبطئ الفواكه الحمضية، مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون وعصائرها، تحلل بعض مضادات الحيوية، ما يؤدي إلى زيادة تركيزها في الدم وارتفاع خطر الآثار الجانبية".

ونصحت الطبيبة بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر، بما في ذلك الفواكه المجففة مثل الموز والعنب والتمر والمشمش المجفف، لأن السكر يعزز نمو البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها في الأمعاء، ما قد يفاقم خلل التوازن البكتيري الذي يحدث غالبا عند تناول مضادات الحيوية. أما الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، فتسرع إخراج مضادات الحيوية من الجسم، ما يقلل من فعاليتها. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24