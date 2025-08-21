Advertisement

صحة

لماذا نشعر بالجوع الدائم؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1407304-638913725256302758.png
Doc-P-1407304-638913725256302758.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إلى أن الرغبة المستمرة في تناول الوجبات الخفيفة ليست مجرد عادة، بل غالبا ما تكون ناتجة عن أسباب فسيولوجية أو هرمونية حقيقية.
Advertisement
 
ووفقا لها، يساعد فهم هذه العوامل في التغلب على نوبات "الجوع الزائف"، ويحسن الحالة العامة للجسم.
 
وأكثر الأسباب شيوعا، وفقا للدكتورة، هو عدم تناول وجبة إفطار مناسبة. فإذا بدأ الصباح بتناول الخبز الأبيض والشاي المحلى والكربوهيدرات السريعة، يهضم الجسم هذه المنتجات بسرعة، ويزول الشعور بالشبع بعد ساعة أو ساعتين، مما يزيد الرغبة في تناول شيء آخر، غالبا الحلويات.

ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى للرغبة المستمرة في تناول الوجبات الخفيفة:

قلة النوم: تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، هرمون التوتر في الجسم، ما يزيد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية والحلوة التي توفر طاقة سريعة.

التوتر: يثير التوتر العاطفي الرغبة في "التخفيف" من القلق بتناول شيء لذيذ وعالي السعرات الحرارية.

العطش: قد يخلط الجسم بين إشارات الجوع والعطش، حيث يكفي أحيانا شرب كوب من الماء فقط.

اضطرابات الغدة الدرقية: يمكن أن تزداد الشهية عند وجود مشكلات في منظومة الغدد الصماء، حتى دون الحاجة الحقيقية للسعرات الحرارية. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء كندا: نشعر بخيبة أمل من قرار إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية
lebanon 24
21/08/2025 13:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين: نشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
lebanon 24
21/08/2025 13:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين: نشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
lebanon 24
21/08/2025 13:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: الحرب في قطاع غزة لا تفيد أحدًا ونحن نشعر بالأسف على سكانه
lebanon 24
21/08/2025 13:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:30 | 2025-08-21
02:52 | 2025-08-21
00:26 | 2025-08-21
23:00 | 2025-08-20
15:00 | 2025-08-20
12:30 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24