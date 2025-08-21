لماذا نشعر بالجوع الدائم؟

أشارت الدكتورة ، خبيرة التغذية، إلى أن الرغبة المستمرة في تناول الوجبات الخفيفة ليست مجرد عادة، بل غالبا ما تكون ناتجة عن أسباب فسيولوجية أو هرمونية حقيقية.

ووفقا لها، يساعد فهم هذه العوامل في التغلب على نوبات "الجوع الزائف"، ويحسن للجسم.

وأكثر الأسباب شيوعا، وفقا للدكتورة، هو عدم تناول وجبة إفطار مناسبة. فإذا بدأ الصباح بتناول الخبز الأبيض والشاي المحلى والكربوهيدرات السريعة، يهضم الجسم هذه المنتجات بسرعة، ويزول الشعور بالشبع بعد ساعة أو ساعتين، مما يزيد الرغبة في تناول شيء آخر، غالبا الحلويات.



ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى للرغبة المستمرة في تناول الوجبات الخفيفة:



قلة النوم: تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، هرمون التوتر في الجسم، ما يزيد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية والحلوة التي توفر طاقة سريعة.



التوتر: يثير التوتر العاطفي الرغبة في "التخفيف" من القلق بتناول شيء لذيذ وعالي السعرات الحرارية.



العطش: قد يخلط الجسم بين إشارات الجوع والعطش، حيث يكفي أحيانا شرب كوب من الماء فقط.



اضطرابات الغدة الدرقية: يمكن أن تزداد الشهية عند وجود مشكلات في منظومة الغدد الصماء، حتى دون الحاجة الحقيقية للسعرات الحرارية. (روسيا اليوم)