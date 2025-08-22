27
صحة
تأثير زبدة الفول السوداني على مرضى السكري
Lebanon 24
22-08-2025
|
15:34
تحتوي زبدة الفول السوداني على البروتين والدهون الصحية التي تُبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يساعد على استقرار مستوى السكر في
الدم
لفترات أطول. لهذا السبب، ينصح الأطباء أحيانًا مرضى
السكري
من النوع الأول بتناول وجبة خفيفة منها مع خبز الحبوب الكاملة قبل النوم لتفادي انخفاض مستوى السكر ليلًا.
بفضل محتواها العالي من البروتين والدهون، تمنح زبدة الفول السوداني شعورًا بالشبع طوال الليل، ما يقلل من الاستيقاظ المتكرر بسبب الجوع.
كما أنها تحتوي على الماغنيسيوم الذي يساعد في استرخاء الجسم وتحسين جودة النوم.
أيضا، زبدة الفول السوداني تحتوي على "التربتوفان"، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان أساسيان لتنظيم النوم.
لكن للحصول على أكبر فائدة، يُفضل تناولها مع مصدر للكربوهيدرات مثل الخبز الكامل أو ثمرة فاكهة، إذ تساعد الكربوهيدرات الأحماض الأمينية على الوصول إلى الدماغ وتحفيز إفراز هذه الهرمونات.
