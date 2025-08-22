29
صحة
الخميرة على الريق.. هل تساعد على فقدان الوزن؟
Lebanon 24
22-08-2025
23:00
يعتقد كثيرون أن تناول الخميرة على الريق يساعد على التخسيس وخسارة الوزن، إلا أن المختصين يؤكدون أن هذه المعلومة غير دقيقة.
الخميرة مصدر غني بعناصر غذائية مهمة مثل فيتامين "ب12"، الزنك، والحديد. كما تحتوي على بروتينات وألياف غذائية تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل عسر الهضم والانتفاخات، إلى جانب تعزيز البكتيريا النافعة (البروبيوتيك).
بحسب الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، لا يمكن القول إن الخميرة على الريق تنقص الوزن بشكل مباشر، لكنها تساعد على تعزيز الشعور بالشبع، مما قد يساهم في تقليل كميات الطعام لاحقًا. وبالتالي فهي عنصر غذائي مساعد، وليست وسيلة فعّالة بحد ذاتها للتخسيس.
القيمة الغذائية
ملعقتان كبيرتان من الخميرة تحتويان تقريبًا على:
50 سعرة حرارية
5 غرامات بروتين
3 غرامات كربوهيدرات
2 غرام ألياف غذائية
كما أنها مصدر جيد لفيتامينات "ب" (ب1، ب2، ب6)، البوتاسيوم والزنك.
المخاطر المحتملة
رغم فوائدها، قد تسبب الخميرة مشكلات لبعض الأشخاص:
-الصداع النصفي: بسبب احتوائها على مادة التيرامين.
-الحساسية: خاصة لدى من يعانون من حساسية تجاه منتجات الخميرة أو أمراض الأمعاء المزمنة.
-مشاكل هضمية: الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى غازات وآلام بطن.
-التداخل الدوائي: قد تتفاعل مع أدوية مثل مضادات الاكتئاب (مثبطات MAOIs)، أدوية
السكري
، أو مضادات الفطريات. (الكونسيلتو)
