هل ترغبين بشعر طويل.. اليك هذه النصائح

يُشكّل البطء في نمو الشعر مُشكلة شائعة جداً تنتج عن اجتماع عوامل مُختلفة بعضها وراثي والبعض الآخر مُرتبط بأسلوب الحياة. أما أبرز هذه العوامل فهي: العمر، والجنس، ونوعية الشعر، والهرمونات، والظروف الصحيّة، ولكن العناية المُستمرة والمُناسبة ممكن أن تُقدّم حلولاً لهذه المُشكلة. تُساعد بعض الخطوات العمليّة في تعزيز نمو الشعر خاصةً إذا ترافقت مع تدليك فروة الرأس، شرب كميات كافية من الماء، تناول مُكملات غذائية خاصة بالشعر، والتخفيف من استخدام أدوات التصفيف الكهربائية. تعرّفوا فيما يلي على 4 وصفات أثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر.

1- حمام زيت مُغذّي



يُعتبر زيت الخردل من أكثر المكونات فعالية في تحفيز نمو الشعر، وهو يُستخدم منذ قرون في هذا المجال، كونه يقوّي ألياف الشعر ويُساعد في مُكافحة القشرة. أما زيت جوز فيُغذّي الشعر ويُضفي عليه لمعاناً، بينما يعمل زيت حبة البركة كعامل وقائي طبيعي مُضاد لتساقط الشعر.



ولتحضير حمام زيت مُغذّىٍ للشعر، يُنصح بخلط 50 ملليلتر من زيت جوز الهند، 25 ملليلتر من زيت حبة البركة، و15 ملليلتر من زيت الخردل. تُستعمل مقدار ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط لتدليك فروة الرأس حوالي 5 دقائق، ثم يُسرّح الشعر لتوزيع خليط الزيوت على أطواله ويُلّف بمنشفة لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه جيداً وغسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً. يُنصح بتطبيق حمام الزيت هذا مرة كل أسبوعين.

2- قناع يُنشّط نمو الشعر



يجمع هذا القناع بين مكونات تُعزّز شباب الشعر ونموّه. لتحضيره يكفي خلط مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق أملا، 3 ملاعق صغيرة من مسحوق الشيكاكاي ، مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، 4 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، و4 قطرات من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي.



والجدير ذكره أن جميع هذه المكونات متوفرة في متاجر بيع المكونات الطبيعيّة. يُطبّق الخليط على شعر رطب قليلاً، ويتمّ تدليك فروة الرأس به قبل تركه على الشعر لحوالي 20 دقيقة وتغطية الرأس بمنشفة دافئة، على أن يتمّ بعد ذلك شطف الشعر وغسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً. يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

3- خلطة تُعزز نمو الشعر



يتميز زيت لسان الثور بكونه مثالي لتقوية الشعر الهش، فهو يُنشّط نموه ويُساهم في إقفال أطرافه أما زيت الإيلانغ إيلانغ فهو مثالي للعناية بالشعر الجاف والفاقد للحيوية. ولتحضير هذه الخلطة يكفي خلط 45 قطرة من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي، 15 قطرة من زيت النعناع العطري الأساسي، مقدار ملعقة كبيرة من زيت لسان الثور النباتي، و3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع النباتي.



يُطبّق هذا القناع من جذور الشعر باتجاه أطرافه ويُترك لحوالي 30 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً. يُنصح باستعمال هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

4- لوشن يُفعّل نمو الشعر



يجمع هذا اللوشن بين خصائص أفضل الزيوت العطريّة التي تُعزّز نمو الشعر بشكل طبيعي. لتحضيره يكفي خلط 120 ملليلتر من ، 40 قطرة من زيت إكليل الجبل الأساسي، 25 قطرة من زيت الأساسي، 20 قطرة من زيت الليمون الأساسي، 15 قطرة من زيت اللافندر الناعم، 15 قطرة من زيت عشبة الليمون الأساسي، و10 قطرات من زيت النعناع العطري.



يوضع الخليط في عبوة مُغلقة ويُحفظ لمدة 24 ساعة بعيداً عن الضوء وفي درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام. يُطبّق هذا اللوشن على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة أو حتى طوال الليل للاستفادة من خصائصه ومزاياه.