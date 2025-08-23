30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
16
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الخوخ المجفف.. اليكم تأثير على القلب
Lebanon 24
23-08-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشتهر
الخوخ
المجفف بقدرته على تخفيف الإمساك، غير أن دراسات حديثة كشفت أنه قد يساهم كذلك في خفض
الكوليسترول
والحد من الالتهابات، وحماية القلب.
Advertisement
وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن الخوخ المجفف غني بالألياف والعناصر الغذائية، وينصح الأطباء بإدراجه في
النظام الغذائي
اليومي.
ويمكن لتناول الخوخ المجفف يوميا أن يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في
الدم
، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.
وأظهرت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول ما بين 50 إلى 100 غرام من البرقوق يوميا، ارتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وفسر الباحثون ذلك بتحسن مستويات مضادات الأكسدة التي تقلل الكوليسترول، وبعض مؤشرات الالتهابات.
يمكن لتجفيف الخوخ إطالة مدة صلاحيته وتعزيز فوائده الصحية، ما يجعله أكثر فاعلية من الفاكهة الطازجة.
وقالت مايا فاديفيلو، من
جامعة رود آيلاند
:"إنك قد تحتاج إلى تناول كمية أكبر من البرقوق الطازج للحصول على نفس الفوائد، لكن تركيبته الغذائية الأساسية متشابهة".
وأشارت إلى أن عصير الخوخ أقل فائدة من الفاكهة الكاملة، موضحة أن الفواكه والخضروات الكاملة غنية بالألياف وتزيد الإحساس بالشبع، وعادة ما تكون أقل في السعرات الحرارية.
ورغم أن أغلب الأبحاث حول الخوخ المجفف تركزت على الرجال والنساء فوق 55 عاما، إلا أن الخبراء أكدوا أن الشباب يمكنهم أيضا الاستفادة من مزايا هذه الفاكهة.
وتنصح فاديفيلو الشباب بتناول الفواكه المجففة كالتفاح والتوت لفائدتها على القلب، وتوصي بتناولها في نظام غذائي متوازن.
لكن الخبراء نبهوا إلى أن الإفراط في استهلاك الخوخ المجفف قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها، مثل التقلصات، أو الانتفاخ، أو الإسهال.
مواضيع ذات صلة
5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات
23/08/2025 13:06:19
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التين المجفف.. كنز طبيعي لتعزيز الصحة والحيوية
Lebanon 24
التين المجفف.. كنز طبيعي لتعزيز الصحة والحيوية
23/08/2025 13:06:19
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة: سحب فاكهة مجففة من الأسواق بعد تلوثها ببكتيريا قاتلة!
Lebanon 24
في الولايات المتحدة: سحب فاكهة مجففة من الأسواق بعد تلوثها ببكتيريا قاتلة!
23/08/2025 13:06:19
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": اعتراض دورية لليونيفيل في مرج الخوخ وهي تقع بين ابل السقي ومثلث الخيام
Lebanon 24
"لبنان 24": اعتراض دورية لليونيفيل في مرج الخوخ وهي تقع بين ابل السقي ومثلث الخيام
23/08/2025 13:06:19
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل ترغبين بشعر طويل.. اليك هذه النصائح
Lebanon 24
هل ترغبين بشعر طويل.. اليك هذه النصائح
03:00 | 2025-08-23
23/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر عديدة ونقاهة طويلة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن عمليات تطويل الساقين
Lebanon 24
مخاطر عديدة ونقاهة طويلة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن عمليات تطويل الساقين
01:32 | 2025-08-23
23/08/2025 01:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخميرة على الريق.. هل تساعد على فقدان الوزن؟
Lebanon 24
الخميرة على الريق.. هل تساعد على فقدان الوزن؟
23:00 | 2025-08-22
22/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
Lebanon 24
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
16:26 | 2025-08-22
22/08/2025 04:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير زبدة الفول السوداني على مرضى السكري
Lebanon 24
تأثير زبدة الفول السوداني على مرضى السكري
15:34 | 2025-08-22
22/08/2025 03:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2025-08-23
هل ترغبين بشعر طويل.. اليك هذه النصائح
01:32 | 2025-08-23
مخاطر عديدة ونقاهة طويلة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن عمليات تطويل الساقين
23:00 | 2025-08-22
الخميرة على الريق.. هل تساعد على فقدان الوزن؟
16:26 | 2025-08-22
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
15:34 | 2025-08-22
تأثير زبدة الفول السوداني على مرضى السكري
12:37 | 2025-08-22
هذه الفئات الأكثر عرضة لسرطان الجلد
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24