صحة

الخوخ المجفف.. اليكم تأثير على القلب

Lebanon 24
23-08-2025 | 04:12
يشتهر الخوخ المجفف بقدرته على تخفيف الإمساك، غير أن دراسات حديثة كشفت أنه قد يساهم كذلك في خفض الكوليسترول والحد من الالتهابات، وحماية القلب.
وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن الخوخ المجفف غني بالألياف والعناصر الغذائية، وينصح الأطباء بإدراجه في النظام الغذائي اليومي.
ويمكن لتناول الخوخ المجفف يوميا أن يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول ما بين 50 إلى 100 غرام من البرقوق يوميا، ارتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفسر الباحثون ذلك بتحسن مستويات مضادات الأكسدة التي تقلل الكوليسترول، وبعض مؤشرات الالتهابات.
يمكن لتجفيف الخوخ إطالة مدة صلاحيته وتعزيز فوائده الصحية، ما يجعله أكثر فاعلية من الفاكهة الطازجة.

وقالت مايا فاديفيلو، من جامعة رود آيلاند:"إنك قد تحتاج إلى تناول كمية أكبر من البرقوق الطازج للحصول على نفس الفوائد، لكن تركيبته الغذائية الأساسية متشابهة".

وأشارت إلى أن عصير الخوخ أقل فائدة من الفاكهة الكاملة، موضحة أن الفواكه والخضروات الكاملة غنية بالألياف وتزيد الإحساس بالشبع، وعادة ما تكون أقل في السعرات الحرارية.

ورغم أن أغلب الأبحاث حول الخوخ المجفف تركزت على الرجال والنساء فوق 55 عاما، إلا أن الخبراء أكدوا أن الشباب يمكنهم أيضا الاستفادة من مزايا هذه الفاكهة.

وتنصح فاديفيلو الشباب بتناول الفواكه المجففة كالتفاح والتوت لفائدتها على القلب، وتوصي بتناولها في نظام غذائي متوازن.

لكن الخبراء نبهوا إلى أن الإفراط في استهلاك الخوخ المجفف قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها، مثل التقلصات، أو الانتفاخ، أو الإسهال.
