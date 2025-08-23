الخوخ المجفف.. اليكم تأثير على القلب



وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن الخوخ المجفف غني بالألياف والعناصر الغذائية، وينصح الأطباء بإدراجه في اليومي. يشتهر المجفف بقدرته على تخفيف الإمساك، غير أن دراسات حديثة كشفت أنه قد يساهم كذلك في خفض والحد من الالتهابات، وحماية القلب.

ويمكن لتناول الخوخ المجفف يوميا أن يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في ، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.



وأظهرت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول ما بين 50 إلى 100 غرام من البرقوق يوميا، ارتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



وفسر الباحثون ذلك بتحسن مستويات مضادات الأكسدة التي تقلل الكوليسترول، وبعض مؤشرات الالتهابات.

يمكن لتجفيف الخوخ إطالة مدة صلاحيته وتعزيز فوائده الصحية، ما يجعله أكثر فاعلية من الفاكهة الطازجة.



وقالت مايا فاديفيلو، من :"إنك قد تحتاج إلى تناول كمية أكبر من البرقوق الطازج للحصول على نفس الفوائد، لكن تركيبته الغذائية الأساسية متشابهة".



وأشارت إلى أن عصير الخوخ أقل فائدة من الفاكهة الكاملة، موضحة أن الفواكه والخضروات الكاملة غنية بالألياف وتزيد الإحساس بالشبع، وعادة ما تكون أقل في السعرات الحرارية.



ورغم أن أغلب الأبحاث حول الخوخ المجفف تركزت على الرجال والنساء فوق 55 عاما، إلا أن الخبراء أكدوا أن الشباب يمكنهم أيضا الاستفادة من مزايا هذه الفاكهة.



وتنصح فاديفيلو الشباب بتناول الفواكه المجففة كالتفاح والتوت لفائدتها على القلب، وتوصي بتناولها في نظام غذائي متوازن.



لكن الخبراء نبهوا إلى أن الإفراط في استهلاك الخوخ المجفف قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها، مثل التقلصات، أو الانتفاخ، أو الإسهال.