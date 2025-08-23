28
فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ.. هذا ما كشفته أبحاث عن العنب
Lebanon 24
23-08-2025
|
07:25
كشفت أبحاث أن العنب يستحق لقب الفاكهة الخارقة، إذ أن إضافته إلى
النظام الغذائي
اليومي يمكن أن يحسن صحة القلب، ويحمي والدماغ والأمعاء، والجلد، ويحسن جودة النوم.
وذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن العنب يحتوي على أكثر من 1600 مركب، مشيرا إلى أنه يستحق لقب الفاكهة الخارقة، بسبب فوائده التي تشمل خفض ضغط
الدم
، وتحسين النوم، وتعزيز المناعة، وتنظيم سكر الدم والوزن.
وقال الدكتور
جون بيتزوتو،
عميد كلية
الصيدلة وعلوم الصحة بجامعة ويسترن نيو إنغلاند، إن العنب يحتوي على مجموعة واسعة من المركبات، بعضها معروف وبعضها ما يزال مجهولا.
وأوضح أن مركبات هذه الفاكهة تعمل معا بطريقة تكميلية وتعاونية، الشيء الذي يجعلها أكثر صحية.
ويعرف العنب بغناه بمضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف والإجهاد التأكسدي، ما يوفر الحماية للقلب والدماغ.
كما أن هذه الفاكهة تحتوي على مادة الريسفيراترول، المعروفة بحمايتها من السرطان وأمراض القلب.
ويتركب العنب من ألياف تساعد على ضبط سكر الدم، والشهية وإدارة الوزن، إضافة إلى تغذية الميكروبات المعوية.
ويعد العنب مصدرا جيدا للبوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم لحماية صحة القلب، والأوعية الدموية.
ويحتوي على الميلاتونين الذي يحفز النوم المريح، وفيتامين "سي" الذي يقوي المناعة، كما أن فيتامين "ك" والكالسيوم والمغنيسيوم يساهمون في تقوية العظام.
ويوصي الخبراء بتناول ثلاث حصص يوميا من العنب، أي ما يعادل 126 غراما من أجل الحصول على فوائده. (سكاي نيوز عربية)
