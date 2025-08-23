Advertisement

هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ والشمام؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:30
يبلغ المؤشر الجلايسيمي (GI) للبطيخ الطازج حوالي 70-75 وحدة، وللشمام 60-70 وحدة، ما يُصنف كقيم مرتفعة، أي أنهما قد يرفعان مستوى السكر في الدم بسرعة. 
ويؤكد الخبراء أن هذا يحصل عند تناولهما على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.

ومع ذلك، يحتوي كل منهما على نسبة عالية من الماء (أكثر من 90%) ونسبة قليلة من الكربوهيدرات، ما يجعل تأثيرهما معتدلا على مستوى السكر عند تناول كمية معقولة. ويبلغ مؤشر الأنسولين للبطيخ 50-60 وحدة (متوسط)، وللشمام 65-75 وحدة (مرتفع)، نظرا لاحتواء الشمام على سكريات سهلة الهضم مثل الغلوكوز والفركتوز، ما يحفز إفراز الأنسولين بوضوح.

ويحتوي البطيخ على فيتامينات A وC، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على إزالة السوائل الزائدة والحفاظ على صحة الأوعية الدموية. أما الشمام فهو غني بالبوتاسيوم، البيتا كاروتين، فيتامين C ومجموعة فيتامينات B، ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يجعله منعشا ومنخفض السعرات الحرارية.

ويُنصح مرضى السكري بتناول 100-150 غراما من هذه الفواكه في الحصة الواحدة، ويفضل ألا تكون على معدة فارغة، مع دمجها مع البروتينات والدهون مثل المكسرات أو جبن القريش، لتقليل الحمل الجلايسيمي وتخفيف استجابة الأنسولين. (روسيا اليوم) 

