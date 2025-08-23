عن "مراحيض الطائرات".. ماذا قالت دراسة جديدة؟

قالت دراسة جديدة إن مراحيض الطائرات قد تحمل مفاتيح إنذار مبكر للأوبئة.

وذكرت الدراسة أن تحليل مياه الصرف الصحي على متن الرحلات التجارية يمكن أن يساعد في رصد الأمراض المعدية، بما فيها الجراثيم للمضادات الحيوية، قبل أن تستقر محلياً وتنتشر بين السكان.





وقام فريق دولي من الباحثين بفحص مياه صرف 44 رحلة دولية هبطت في أستراليا قادمة من 9 دول مختلفة.

وأظهرت النتائج وجود 9 أنواع من الجراثيم عالية الخطورة، من بينها: السالمونيلا المسببة للإسهال والحمى وآلام المعدة، المكورات العنقودية الذهبية التي قد تتحول إلى عدوى قاتلة.



وفي السياق قال الدكتور واريش أحمد، من وكالة CSIRO الأسترالية: "لدينا الآن الأدوات اللازمة لتحويل مراحيض الطائرات إلى نظام إنذار مبكر للأمراض، ما يعزز قدرة العالم على إدارة الصحة العامة".





المقلق أن 17 عينة من مياه الصرف حملت جينات مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، ما يهدد فعالية العلاجات الطبية. وتشير تقديرات علمية إلى أن انتشار "السوبر بكتيريا" قد يتسبب في وفاة 50 مليون شخص بحلول عام 2050، متجاوزًا أعداد الوفيات الناتجة عن السرطان.





الدراسة أظهرت أن العينات الأسترالية كانت خالية من الجينات المقاومة، مما يعني أن المسافرين الدوليين هم من ينقلونها عبر الحدود. وكانت الرحلات من ، ولا سيما ، الأعلى في نسب هذه الجينات مقارنة بالرحلات الأوروبية أو .





والمقلق أكثر أن الحمض للجراثيم ظل مستقراً حتى بعد مرور 24 ساعة على تعقيم المياه، ما يزيد صعوبة السيطرة عليها.





وأوضحت الدكتورة ياوين ليو من جامعة شيامن أن مراقبة مياه صرف الطائرات تمكّن من اكتشاف وتتبع الجينات المقاومة قبل استقرارها في المجتمعات المحلية، وفقاً لما ورد في "دايلي ميل".