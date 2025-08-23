Advertisement

صحة

ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟ إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
23-08-2025 | 16:00
يعتبر الاستيقاظ باكراً من الخطوات المهمة للجسم، ولهذا ينصح الأطباء باعتماد هذا النمط نظراً لفوائده الصحية والنفسية.
 
ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟
 

- زيادة الإنتاجية: الصباح وقت هادئ ومناسب للتركيز، ممّا يجعل من السهل إنجاز المهام دون مشتّتات. كذلك، يكون العقل أكثر صفاءً بعد النوم، ممّا يساعد على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات.

 

- تحسين الصحّة النفسية: الاستيقاظ المبكر يساهم في تقليل مستويات التوتر والقلق، ويمنحك وقتاً كافياً للبدء بيومك بهدوء دون استعجال.

 

- تنظيم الوقت: يساعد في بناء روتين يوميّ منتظم ممّا يعزز الإحساس بالتحكّم في الحياة، ويمنحك فرصة لتقسيم يومك بشكل متوازن بين العمل والراحة والنشاطات الشخصيّة.

 

- تحسين جودة النوم: من يستيقظ مبكراً، غالباً ما ينام في وقت مناسب، ممّا يساهم في تحسين دورة النوم الطبيعيّة.

 

- زيادة النشاط البدني: يُتيح لك الصباح وقتاً للرياضة أو المشي، ممّا يعزز الطاقة والصحّة البدنيّة. (صحتي)

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24