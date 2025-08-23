28
صحة
ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟ إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
23-08-2025
|
16:00
يعتبر الاستيقاظ باكراً من الخطوات المهمة للجسم، ولهذا ينصح الأطباء باعتماد هذا النمط نظراً لفوائده الصحية والنفسية.
ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟
- زيادة الإنتاجية: الصباح وقت هادئ ومناسب للتركيز، ممّا يجعل من السهل إنجاز المهام دون مشتّتات. كذلك، يكون العقل أكثر صفاءً بعد النوم، ممّا يساعد على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات.
- تحسين الصحّة النفسية: الاستيقاظ المبكر يساهم في تقليل مستويات التوتر والقلق، ويمنحك وقتاً كافياً للبدء بيومك بهدوء دون استعجال.
- تنظيم الوقت: يساعد في بناء روتين يوميّ منتظم ممّا يعزز الإحساس بالتحكّم في الحياة، ويمنحك فرصة لتقسيم يومك بشكل متوازن بين العمل والراحة والنشاطات الشخصيّة.
- تحسين جودة النوم: من يستيقظ مبكراً، غالباً ما ينام في وقت مناسب، ممّا يساهم في تحسين دورة النوم الطبيعيّة.
- زيادة النشاط البدني: يُتيح لك الصباح وقتاً للرياضة أو المشي، ممّا يعزز الطاقة والصحّة البدنيّة.
(صحتي)
