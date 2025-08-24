أطعمة قد تسبب الشعور بالنعاس وانخفاض الطاقة

Advertisement

على عكس الاعتقاد الشائع بأن الطعام لا علاقة له بالنوم، تشير تقارير صحية إلى أن مكوّنات معيّنة قد تدفع بعض الأشخاص للشعور بالنعاس خلال النهار. يبرز هنا دور التيرامين—وهو مركّب غذائي يساعد على تنظيم ضغط ونشاط بعض النواقل العصبية—إذ قد يرتبط بارتفاع الإحساس بالتعب والنعاس لدى الحسّاسين له.مثل الشيدر والفيتا والبارميزان؛ ارتفاع التيرامين مع التعتيق قد يجعلها محفِّزة للنعاس عند بعض الأشخاص إذا أُفرِط في تناولها.كالسلامي والنقانق واللانشون؛ تجمع عادةً بين التيرامين والمواد الحافظة، ما قد يفاقم الشعور بالتعب ويثقل الطاقة النهارية عند من لديهم قابلية.: مثل الأسماك المملحة والخضار المخللة والوجبات المجففة بالملح؛ محتواها العالي من التيرامين والصوديوم قد يؤثر على توازن الطاقة وضغط الدم.كالموز والأفوكادو؛ محتواها من التيرامين أعلى نسبيًا من فواكه أخرى، وقد يرتبط بالإرهاق إذا تم الإفراط.