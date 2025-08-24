28
صحة
أطعمة قد تسبب الشعور بالنعاس وانخفاض الطاقة
Lebanon 24
24-08-2025
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
على عكس الاعتقاد الشائع بأن الطعام لا علاقة له بالنوم، تشير تقارير صحية إلى أن مكوّنات معيّنة قد تدفع بعض الأشخاص للشعور بالنعاس خلال النهار. يبرز هنا دور التيرامين—وهو مركّب غذائي يساعد على تنظيم ضغط
الدم
ونشاط بعض النواقل العصبية—إذ قد يرتبط بارتفاع الإحساس بالتعب والنعاس لدى الحسّاسين له.
أين يوجد التيرامين بكثرة؟
الأجبان المعتّقة:
مثل الشيدر والفيتا والبارميزان؛ ارتفاع التيرامين مع التعتيق قد يجعلها محفِّزة للنعاس عند بعض الأشخاص إذا أُفرِط في تناولها.
اللحوم المصنّعة:
كالسلامي والنقانق واللانشون؛ تجمع عادةً بين التيرامين والمواد الحافظة، ما قد يفاقم الشعور بالتعب ويثقل الطاقة النهارية عند من لديهم قابلية.
الأطعمة المخلّلة أو المُملّحة/المجففة
: مثل الأسماك المملحة والخضار المخللة والوجبات المجففة بالملح؛ محتواها العالي من التيرامين والصوديوم قد يؤثر على توازن الطاقة وضغط الدم.
ب
عض الفواكه (وطبعاتها المجففة):
كالموز والأفوكادو؛ محتواها من التيرامين أعلى نسبيًا من فواكه أخرى، وقد يرتبط بالإرهاق إذا تم الإفراط.
