29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير مهم.. هل أدوية إنقاص الوزن تؤثر على البصر؟
Lebanon 24
24-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دراستان أميركيتان كبيرتان وجدتا ارتباطًا بين استخدام سيماغلوتايد أو تيرزيباتيد (Ozempic/Wegovy وMounjaro/Zepbound) وبين زيادة خطر اعتلال العصب البصري الإقفاري غير الشرياني (NAION) واضطرابات أخرى في العصب البصري لدى مصابي
السكري
من النوع الثاني—مع التأكيد أن الخطر المطلق منخفض. وفي حزيران 2025 خلصت
وكالة الأدوية
الأوروبية إلى أن NAION أثر جانبي "نادر جدًا" لدواء سيماغلوتايد (حتى 1 من كل 10 آلاف مستخدم). هذه بيانات رصدية لا تُثبت السببية، وبعض الأبحاث لم تجد زيادة معنوية؛ لذا تُوصى المراقبة البصرية، لا التوقف العشوائي عن الدواء.
Advertisement
تحليل سجلات طبية واسعة قارن مرضى سكري بادروا بسيماغلوتايد أو تيرزيباتيد مقابل أدوية أخرى؛ رُصدت زيادة في تشخيصات NAION واضطرابات العصب البصري، لكن الباحثين شددوا أن الخطر الإجمالي منخفض.
في السياق، دراسة وبائية أولى (2024) ربطت سيماغلوتايد بارتفاع خطر NAION نحو 4 مرات لدى مرضى السكري وحوالي 7–8 مرات لدى مستخدميه لإنقاص الوزن، تلتها دراسة أحدث أشارت إلى زيادة "طفيفة/متواضعة" وتحتاج لمزيد بحث.
وكالة الأدوية الأوروبية، أضافت NAION كأثر جانبي "نادر جدًا" لمنتجات سيماغلوتايد (Ozempic/Rybelsus/Wegovy)، ونصحت بإيقاف العلاج إذا تأكّد التشخيص.
مواضيع ذات صلة
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
25/08/2025 10:09:42
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
Lebanon 24
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
25/08/2025 10:09:42
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية
Lebanon 24
دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية
25/08/2025 10:09:42
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. فوائد صحية خفية لحقن إنقاص الوزن
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. فوائد صحية خفية لحقن إنقاص الوزن
25/08/2025 10:09:42
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه الأعراض قد تدل على إصابتك بالربو.. تعرّف عليها
Lebanon 24
هذه الأعراض قد تدل على إصابتك بالربو.. تعرّف عليها
02:37 | 2025-08-25
25/08/2025 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة نحو علاج فعال لتلف الكبد الناتج عن المسكنات... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خطوة جديدة نحو علاج فعال لتلف الكبد الناتج عن المسكنات... إليكم التفاصيل
00:53 | 2025-08-25
25/08/2025 12:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها نفخ صدفة المحارة والغناء... تعرّفوا إلى 5 طرق علمية لإيقاف الشخير
Lebanon 24
من بينها نفخ صدفة المحارة والغناء... تعرّفوا إلى 5 طرق علمية لإيقاف الشخير
23:55 | 2025-08-24
24/08/2025 11:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست الصين: مفاجأة كبرى عن منشأ كورونا.. دولة صدّرت الفيروس للعالم!
Lebanon 24
ليست الصين: مفاجأة كبرى عن منشأ كورونا.. دولة صدّرت الفيروس للعالم!
14:57 | 2025-08-24
24/08/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
14:51 | 2025-08-24
24/08/2025 02:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:37 | 2025-08-25
هذه الأعراض قد تدل على إصابتك بالربو.. تعرّف عليها
00:53 | 2025-08-25
خطوة جديدة نحو علاج فعال لتلف الكبد الناتج عن المسكنات... إليكم التفاصيل
23:55 | 2025-08-24
من بينها نفخ صدفة المحارة والغناء... تعرّفوا إلى 5 طرق علمية لإيقاف الشخير
14:57 | 2025-08-24
ليست الصين: مفاجأة كبرى عن منشأ كورونا.. دولة صدّرت الفيروس للعالم!
14:51 | 2025-08-24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
12:48 | 2025-08-24
أطعمة قد تسبب الشعور بالنعاس وانخفاض الطاقة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24