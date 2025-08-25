بعد جدل واسع.. بوركينا فاسو توقف مشروعًا لمكافحة الملاريا!

Advertisement

(الجزيرة)

أعلنت حكومة وقف أنشطة مشروع "تارغت ملاريا"، الذي يهدف إلى مكافحة البعوض الناقل للملاريا باستخدام تقنيات التعديل الوراثي، وذلك بعد جدل مستمر لسنوات حول سلامة هذه التقنية.وقالت والبحث والابتكار إن المشروع توقّف بالكامل، وإن الحاويات التي كانت تضم بعوضاً معدّلاً وراثياً أُغلقت رسمياً منذ 18 آب الجاري، على أن تُتلف العينات وفق إجراءات علمية محددة.وأضافت الوزارة أن البعوض الذي أُطلق سابقاً في إحدى قرى محافظة هوويه خضع لمعالجة فنية، مؤكدة أنه لا يحمل خصائص وراثية قابلة للانتقال إلى الأجيال التالية.في المقابل، انتقدت منظمات محلية المشروع محذّرة من مخاطر تقنية "النبضة الجينية"، التي تُستخدم لنشر صفات وراثية داخل نوع معين بهدف عليه، مؤكدة أن هذه التقنية لا تزال غير آمنة ميدانياً، وأن بيض البعوض المعدّل يُستورد من مؤسسات بحثية في دون ضمانات كافية.وحذّرت تلك الجهات من أن تأثيرات هذه الكائنات المعدّلة على الصحة والبيئة لا تزال غير معروفة، وقد تكون دائمة وغير قابلة للتعديل.يُذكر أن مشروع "تارغت ملاريا" بدأ في بوركينا فاسو عام 2012 ضمن تحالف دولي يسعى لتطوير حلول جينية مستدامة للحد من انتشار الملاريا، التي تُعد من أبرز أسباب الوفاة في القارة .