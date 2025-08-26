Advertisement

صحة

تجنب هذه العادة الصباحية لحماية جهازك الهضمي

Lebanon 24
26-08-2025 | 00:08
شرب القهوة على الريق هو عادة شائعة عند كثير من الناس، لكنها قد تسبب عدة أضرار ومشاكل صحية، خاصة عند الإفراط أو الاعتماد عليها بشكل يومي دون تناول وجبة إفطار متوازنة.

إليك أبرز أضرار القهوة على الريق:
1. تهيّج المعدة وزيادة الحموضة

القهوة تحفّز إفراز حمض المعدة (HCL)، وعندما تكون المعدة فارغة، لا يوجد طعام لتخفيف هذا الحمض.

هذا قد يؤدي إلى:

حرقة في المعدة (حموضة).

التهاب المعدة على المدى الطويل.

شعور بالغثيان أو عدم الراحة في البطن.
2. اضطراب مستويات السكر في الدم

شرب القهوة على معدة فارغة قد يسبب خللاً مؤقتًا في مستويات السكر، خصوصًا لدى مرضى السكري أو من لديهم مقاومة إنسولين.

قد يشعر البعض بعد القهوة:

بالتوتر.

انخفاض الطاقة المفاجئ.

الجوع السريع.

3. زيادة القلق والعصبية

الكافيين يُنشط الجهاز العصبي، وفي غياب الطعام، قد يسبب:

تسارع ضربات القلب.

رعشة خفيفة.

توتر أو نوبات قلق.

صداع لاحقًا عند انتهاء مفعوله.

4. التأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية

القهوة تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم عند شربها بكثرة، خصوصًا إن كانت على الريق.

مع مرور الوقت، قد تؤثر على كثافة العظام أو تسبب فقر دم خفيف لدى بعض الأشخاص.

5. الإدمان والشعور بالاعتماد

شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يجعل الجسم يعتمد عليها كمنبّه أساسي، ما يؤدي إلى:

صعوبة في الاستيقاظ دونها.

صداع أو إرهاق في حال عدم تناولها.

نصائح لتقليل الأضرار:

تناول كوب ماء دافئ أو وجبة خفيفة قبل القهوة.

لا تشرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ؛ انتظر 30–60 دقيقة.

اختر قهوة خفيفة أو منزوعة الكافيين إذا كنت حساسًا للمعدة.

لا تكثر من السكر أو الكريم في القهوة.
