صحة

فوائد مذهلة للقرنبيط.. يقوي المناعة ويحمي القلب

Lebanon 24
26-08-2025 | 02:00
القرنبيط  من الخضروات التي تنتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف. لا يتمتع فقط بمذاقه المميز، بل يحتوي أيضًا على فوائد غذائية كثيرة تجعله خيارًا صحيًا ممتازًا.
أبرز فوائد القرنبيط:

غني بالفيتامينات والمعادن
يحتوي القرنبيط على كميات جيدة من فيتامين C، وفيتامين K، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمنغنيز.

يقوي جهاز المناعة
بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يساعد في مقاومة الالتهابات والأمراض.

يساعد على الهضم
الألياف الموجودة في القرنبيط تساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

يدعم صحة القلب
القرنبيط غني بمركبات تساعد على تقليل الكولسترول الضار، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

مفيد لمرضى السكري
يحتوي على كربوهيدرات بطيئة الامتصاص، ما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يساهم في الوقاية من السرطان
بفضل مركبات مثل "السلفورافان"، يُعتقد أن القرنبيط يساعد في تقليل خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي.

يعزز صحة العظام
لاحتوائه على فيتامين K والكالسيوم، فهو يدعم العظام ويساعد على الوقاية من الهشاشة.

مناسب للرجيم
القرنبيط منخفض السعرات وعالي الألياف، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في خسارة الوزن.
