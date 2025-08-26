كيف تتحول المشروبات الساخنة إلى خطر سرطاني؟

حذر الخبراء من شرب الشاي والقهوة بدرجات حرارة مرتفعة تتجاوز 65 درجة مئوية، إذ تصبح هذه المشروبات عندها ضارة وقد تؤدي إلى تلف المريء على المدى .

ويشير موقع The Conversation إلى أنه، وفقا للدكتور من الغربية، أظهرت نتائج دراسة واسعة النطاق أُجريت في المتحدة على نحو نصف مليون بالغ، أن الأشخاص الذين يشربون 8 أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة الساخنة جدا يوميا، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بمعدل ست مرات مقارنة بمن يشربونها بدرجة حرارة معتدلة.



وتوضح الدراسات أنه عند ابتلاع مشروب ساخن بانتظام، يتعرض الغشاء المخاطي للمريء إلى أضرار دقيقة، تجبر الخلايا على التجدد باستمرار. ومع مرور الوقت، قد تتراكم الأخطاء في هذه العملية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.



كما أكدت التجارب على الحيوانات أن الفئران التي شربت ماء بحرارة تقارب 70 درجة مئوية أُصيبت بتغيرات سرطانية أسرع من تلك التي شربت ماء أبرد.



بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن حجم الرشفة يلعب دورا مهما، إذ إن الرشفات الكبيرة تضاعف التأثير أكثر من الحرارة نفسها. فمثلا، رشفة كبيرة من قهوة عند 65 درجة مئوية يمكن أن ترفع درجة حرارة المريء الداخلية بمقدار 12 درجة مئوية. (روسيا اليوم)