Advertisement

صحة

عادة صباحية قد تشكل خطرا على الصحة.. ما هي؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1409266-638918269635949590.jpg
Doc-P-1409266-638918269635949590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر خبراء الصحة من أن عادة ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ قد تسبب مشكلات صحية خطيرة.
 
وحول الموضوع قالت الطبيبة الروسية وأخصائية العلاج الطبيعي، سفيتلانا مالينوفسكايا: "لا يجب علينا ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ، فأثناء النوم يتعرق الجسم، ما يؤدي إلى تراكم الرطوبة في الفراش والمخدات، وهذه الرطوبة تعتبر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا وعث الفراش الذي يمكن أن تصيبنا بمشكلات تنفسية وتحسسية خطيرة، لذا يجب علينا تهوية الفراش لمدة 2-30 دقيقة بعد الاستيقاظ، ومن ثم نقوم بترتيب الأغطية والملاءات".
Advertisement
 
وينصح العديد من خبراء الصحة بتعريض الفراش إلى الهواء وأشعة الشمس لمدة نصف ساعة بعد الاستيقاظ، كون التهوية الجيدة وأشعة الشمس تساهم في التخلص من عث الغبار الذي يسبب أعراضا تحسسية مثل سيلان الأنف والعطس والسعال والتهاب الأغشية المخاطية والتهاب العين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
lebanon 24
27/08/2025 01:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيطر على 65% من مساحة غزة ومحاولة السيطرة على 75% كما أرادت القيادة السياسية قد تشكل خطرا على المخطوفين
lebanon 24
27/08/2025 01:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
صحته تدهورت وأصبح يُشكل خطراً.. فنانة شهيرة جداً تُدخل شقيقها دار رعاية
lebanon 24
27/08/2025 01:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: كل يوم يمضي يشكل خطرا على حياة الرهائن
lebanon 24
27/08/2025 01:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-26
14:42 | 2025-08-26
14:00 | 2025-08-26
12:46 | 2025-08-26
09:00 | 2025-08-26
07:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24