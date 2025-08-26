عادة صباحية قد تشكل خطرا على الصحة.. ما هي؟

حذر خبراء الصحة من أن عادة ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ قد تسبب مشكلات صحية خطيرة.

وحول الموضوع قالت الطبيبة الروسية وأخصائية العلاج الطبيعي، مالينوفسكايا: "لا يجب علينا ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ، فأثناء النوم يتعرق الجسم، ما يؤدي إلى تراكم الرطوبة في الفراش والمخدات، وهذه الرطوبة تعتبر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا وعث الفراش الذي يمكن أن تصيبنا بمشكلات تنفسية وتحسسية خطيرة، لذا يجب علينا تهوية الفراش لمدة 2-30 دقيقة بعد الاستيقاظ، ومن ثم نقوم بترتيب الأغطية والملاءات".

Advertisement

وينصح العديد من خبراء الصحة بتعريض الفراش إلى الهواء وأشعة الشمس لمدة نصف ساعة بعد الاستيقاظ، كون التهوية الجيدة وأشعة الشمس تساهم في التخلص من عث الغبار الذي يسبب أعراضا تحسسية مثل سيلان الأنف والعطس والسعال والتهاب الأغشية المخاطية والتهاب . (روسيا اليوم)