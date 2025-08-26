Advertisement

صحة

في دقيقة واحدة.. ترياق ثوري يزيل أول أوكسيد الكربون من الدم

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:00
التسمم بأول أوكسيد الكربون يُعد من أخطر حالات الطوارئ الطبية بسبب عدم امتلاكه رائحة أو لون، ما يجعله قاتلاً صامتاً. ويرتبط الغاز بالهيموغلوبين في الدم ويمنع وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما يؤدي إلى الصداع والدوار ثم الوفاة إذا لم يُعالج سريعاً.
حتى الآن، كان العلاج يعتمد على إعطاء الأكسجين عبر قناع أو غرفة الضغط العالي، لكن فعاليته بطيئة خصوصاً في “العشر دقائق البلاتينية” الأولى، وهي الفترة الحاسمة لإنقاذ المريض.

اكتشاف علمي غير مسبوق

علماء من جامعتي بيتسبرغ وماريلاند ابتكروا بروتيناً معدل يسمى RcoM-HBD-CCC، مستمدّاً من بكتيريا Paraburkholderia xenovorans، يعمل كإسفنجة جزيئية تمتص أول أكسيد الكربون فوراً.

نتائج التجارب
- البروتين يرتبط بالغاز أسرع بـ 50 مرة من الهيموغلوبين.
- عند حقنه في الفئران، أزال نصف جزيئات الغاز من الدم خلال أقل من دقيقة.
- لم يُظهر أي آثار جانبية، إذ لم يتداخل مع وظائف حيوية مثل تنظيم ضغط الدم.

ويستعد الباحثون حالياً لإنتاج البروتين على نطاق واسع تمهيداً لتجارب سريرية على البشر، في إنجاز قد يغيّر قواعد التعامل مع التسمم القاتل بأول أكسيد الكربون.
 
