30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل أدوية إنقاص الوزن تؤثر على البصر؟
Lebanon 24
27-08-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراستان أميركيتان ارتباطًا بين استخدام سيماغلوتايد أو تيرزيباتيد (Ozempic/Wegovy وMounjaro/Zepbound) وبين زيادة خطر اعتلال العصب البصري الإقفاري غير الشرياني (NAION) واضطرابات أخرى في العصب البصري لدى مصابي
السكري
من النوع الثاني—مع التأكيد أن الخطر المطلق منخفض. وفي حزيران 2025 خلصت
وكالة الأدوية
الأوروبية إلى أن NAION أثر جانبي “نادر جدًا” لدواء سيماغلوتايد (حتى 1 من كل 10 آلاف مستخدم). هذه بيانات رصدية لا تُثبت السببية، وبعض الأبحاث لم تجد زيادة معنوية؛ لذا تُوصى المراقبة البصرية، لا التوقف العشوائي عن الدواء.
Advertisement
تحليل سجلات طبية واسعة قارن مرضى سكري بادروا بسيماغلوتايد أو تيرزيباتيد مقابل أدوية أخرى؛ رُصدت زيادة في تشخيصات NAION واضطرابات العصب البصري، لكن الباحثين شددوا أن الخطر الإجمالي منخفض.
في السياق، دراسة وبائية أولى (2024) ربطت سيماغلوتايد بارتفاع خطر NAION نحو 4 مرات لدى مرضى السكري وحوالي 7–8 مرات لدى مستخدميه لإنقاص الوزن، تلتها دراسة أحدث أشارت إلى زيادة “طفيفة/متواضعة” وتحتاج لمزيد بحث.
وكالة الأدوية الأوروبية، أضافت NAION كأثر جانبي “نادر جدًا” لمنتجات سيماغلوتايد (Ozempic/Rybelsus/Wegovy)، ونصحت بإيقاف العلاج إذا تأكّد التشخيص.
مواضيع ذات صلة
تحذير مهم.. هل أدوية إنقاص الوزن تؤثر على البصر؟
Lebanon 24
تحذير مهم.. هل أدوية إنقاص الوزن تؤثر على البصر؟
27/08/2025 12:42:08
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
27/08/2025 12:42:08
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
Lebanon 24
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
27/08/2025 12:42:08
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية
Lebanon 24
دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية
27/08/2025 12:42:08
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
01:22 | 2025-08-27
27/08/2025 01:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الغدة الدرقية.. "فراشة" صغيرة تتحكم بصحة الجسم
Lebanon 24
الغدة الدرقية.. "فراشة" صغيرة تتحكم بصحة الجسم
23:00 | 2025-08-26
26/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في دقيقة واحدة.. ترياق ثوري يزيل أول أوكسيد الكربون من الدم
Lebanon 24
في دقيقة واحدة.. ترياق ثوري يزيل أول أوكسيد الكربون من الدم
16:00 | 2025-08-26
26/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجودة في طلاء الأظافر.. الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مادة مسرطنة!
Lebanon 24
موجودة في طلاء الأظافر.. الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مادة مسرطنة!
14:42 | 2025-08-26
26/08/2025 02:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بذور الحلبة.. علاج طبيعي يدعم مرضى السكري
Lebanon 24
بذور الحلبة.. علاج طبيعي يدعم مرضى السكري
14:00 | 2025-08-26
26/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:22 | 2025-08-27
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
23:00 | 2025-08-26
الغدة الدرقية.. "فراشة" صغيرة تتحكم بصحة الجسم
16:00 | 2025-08-26
في دقيقة واحدة.. ترياق ثوري يزيل أول أوكسيد الكربون من الدم
14:42 | 2025-08-26
موجودة في طلاء الأظافر.. الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مادة مسرطنة!
14:00 | 2025-08-26
بذور الحلبة.. علاج طبيعي يدعم مرضى السكري
12:46 | 2025-08-26
مؤشرات دماغية جديدة.. هذا أثرها على الوسواس القهري
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24