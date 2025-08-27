Advertisement

صحة

لماذا تدمع العينان؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1409759-638919141291712075.jpg
Doc-P-1409759-638919141291712075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت طبيبة العيون ليديا سادولايفا، إلى أن دخول جسم غريب في العين، مثل رمش أو حبة رمل، قد يسبب ضررا للملتحمة أو القرنية، وقد تخترق العدوى أنسجة العين من خلال خدش بسيط. 
Advertisement
 
ووفقا لها، من المهم تجنب فرك العين خاصة إذا لم تكن الأيدي نظيفة لمنع تهيجها.
 
وأشارت الطبيبة إلى أن تدمع العينين قد يكون ناتجا عن عدة أسباب. أحد هذه الأسباب هو التهاب الملتحمة، الذي قد ينجم عن الحساسية أو البرد. يحدث التهاب الملتحمة التحسسي نتيجة رد فعل تحسسي تجاه مواد مختلفة تسبب التهاب الغشاء المخاطي للعين، ما يؤدي إلى إفراز الهيستامين المسبب للاحمرار والتورم والحكة. أما التهاب الملتحمة البارد فيحدث غالبا خلال فترات تغير درجات الحرارة، ويصاحبه سيلان دمعي شديد وألم في العين، ويشير إلى رد فعل تحسسي تجاه الصقيع.

كما يمكن أن يكون تدمع العينين ناتجا عن بعض أمراض العيون الالتهابية، مثل التهاب الجفن المزمن، الذي غالبا ما ينتج عن عدوى بكتيرية أو خلل في وظائف الغدد الميبومية أو الزهم، أو بسبب داء الدويديات الجريبية، حيث يؤدي تهيج حواف الجفن إلى سيلان دمعي لاإرادي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
لاصقات تحت العين: سر الإطلالة المنعشة في دقائق
lebanon 24
27/08/2025 21:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإعتدال الوطني": "حزب الله" ما زال مُستعداً للإنتحار بلبنان كرمى لعيون إيران
lebanon 24
27/08/2025 21:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب والقوات": تنسيق تام والعين على "العدد"
lebanon 24
27/08/2025 21:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقلاب سيارة على طريق عيون السمك
lebanon 24
27/08/2025 21:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2025-08-27
12:02 | 2025-08-27
06:47 | 2025-08-27
03:40 | 2025-08-27
01:22 | 2025-08-27
23:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24