صحة
لماذا تدمع العينان؟
Lebanon 24
27-08-2025
|
10:53
A-
A+
أشارت طبيبة العيون ليديا سادولايفا، إلى أن دخول جسم غريب في
العين
، مثل رمش أو حبة رمل، قد يسبب ضررا للملتحمة أو القرنية، وقد تخترق العدوى أنسجة العين من خلال خدش بسيط.
ووفقا لها، من المهم تجنب فرك العين خاصة إذا لم تكن الأيدي نظيفة لمنع تهيجها.
وأشارت الطبيبة إلى أن تدمع العينين قد يكون ناتجا عن عدة أسباب. أحد هذه الأسباب هو التهاب الملتحمة، الذي قد ينجم عن الحساسية أو البرد. يحدث التهاب الملتحمة التحسسي نتيجة رد فعل تحسسي تجاه مواد مختلفة تسبب التهاب الغشاء المخاطي للعين، ما يؤدي إلى إفراز الهيستامين المسبب للاحمرار والتورم والحكة. أما التهاب الملتحمة البارد فيحدث غالبا خلال فترات تغير درجات الحرارة، ويصاحبه سيلان دمعي شديد وألم في العين، ويشير إلى رد فعل تحسسي تجاه الصقيع.
كما يمكن أن يكون تدمع العينين ناتجا عن بعض أمراض العيون الالتهابية، مثل التهاب الجفن المزمن، الذي غالبا ما ينتج عن عدوى بكتيرية أو خلل في وظائف الغدد الميبومية أو الزهم، أو بسبب داء الدويديات الجريبية، حيث يؤدي تهيج حواف الجفن إلى سيلان دمعي لاإرادي. (روسيا اليوم)
