اليانسون.. نبتة صغيرة بفوائد كبيرة

يُعتبر اليانسون من الأعشاب الطبية المعروفة منذ القدم، ويُستخدم في العديد من الثقافات كشراب عشبي أو كتوابل للطعام. يتميّز برائحته العطرية القوية وطعمه الحلو قليلاً، وهو غني بالزيوت الطيّارة التي تمنحه فوائده الصحية المتنوعة.1. يساعد على تحسين الهضماليانسون معروف بقدرته على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات. شرب كوب من شاي اليانسون بعد الأكل يمكن أن يُخفف من عسر الهضم ويُساعد على راحة الجهاز الهضمي.2. يخفف من أعراض البرد والسعالاليانسون يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ويُساعد على تهدئة السعال وطرد البلغم. لذلك يُستخدم في العديد من أدوية البرد والكحة، ويُفضل شربه دافئًا مع العسل.3. مفيد للنوم والراحةاليانسون له تأثير مهدئ على الجسم والأعصاب، لذلك فإن شربه قبل النوم قد يساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والأرق.4. يخفف من آلام الشهريةتشير بعض الدراسات إلى أن اليانسون يمكن أن يُقلل من التقلصات المصاحبة للدورة الشهرية عند النساء، خصوصًا إذا تم تناوله بانتظام خلال هذه الفترة.5. يعزز صحة الجهاز التنفسياليانسون يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان، مما يجعله مفيدًا في حالات الربو أو التهابات الخفيفة.6. مفيد للأطفال الرضع (باعتدال)يُستخدم اليانسون أحيانًا لتقليل المغص عند الأطفال الرضّع، لكن يُنصح باستخدامه بحذر وباستشارة الطبيب، خاصة للأطفال في الشهور الأولى.