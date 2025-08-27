Advertisement

اليانسون.. نبتة صغيرة بفوائد كبيرة

27-08-2025 | 15:00
يُعتبر اليانسون من الأعشاب الطبية المعروفة منذ القدم، ويُستخدم في العديد من الثقافات كشراب عشبي أو كتوابل للطعام. يتميّز برائحته العطرية القوية وطعمه الحلو قليلاً، وهو غني بالزيوت الطيّارة التي تمنحه فوائده الصحية المتنوعة.
1. يساعد على تحسين الهضم

اليانسون معروف بقدرته على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات. شرب كوب من شاي اليانسون بعد الأكل يمكن أن يُخفف من عسر الهضم ويُساعد على راحة الجهاز الهضمي.

2. يخفف من أعراض البرد والسعال

اليانسون يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ويُساعد على تهدئة السعال وطرد البلغم. لذلك يُستخدم في العديد من أدوية البرد والكحة، ويُفضل شربه دافئًا مع العسل.

3. مفيد للنوم والراحة

اليانسون له تأثير مهدئ على الجسم والأعصاب، لذلك فإن شربه قبل النوم قد يساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والأرق.

4. يخفف من آلام الدورة الشهرية

تشير بعض الدراسات إلى أن اليانسون يمكن أن يُقلل من التقلصات المصاحبة للدورة الشهرية عند النساء، خصوصًا إذا تم تناوله بانتظام خلال هذه الفترة.

5. يعزز صحة الجهاز التنفسي

اليانسون يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان، مما يجعله مفيدًا في حالات الربو أو التهابات الصدر الخفيفة.

6. مفيد للأطفال الرضع (باعتدال)

يُستخدم اليانسون أحيانًا لتقليل المغص عند الأطفال الرضّع، لكن يُنصح باستخدامه بحذر وباستشارة الطبيب، خاصة للأطفال في الشهور الأولى.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24