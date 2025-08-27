المشي أثناء الحمل… نشاط بسيط وفوائد عظيمة

Advertisement

يُعدّ المشي من أفضل التمارين الرياضية للحامل، لأنه سهل وآمن ولا يتطلب معدات أو تدريب خاص. وهو مفيد لصحة الأم والجنين على حد سواء، إذا تم بشكل معتدل وتحت إشراف الطبيب.1. يحسّن الدمويةالمشي يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يُقلل من تورم القدمين والشعور بالثقل، وهو أمر شائع أثناء الحمل.2. يسهّل الولادة الطبيعيةالمشي المنتظم يُقوّي عضلات الحوض والرحم، مما يساعد على تحسين وضعية الجنين والاستعداد للولادة الطبيعية بطريقة أسهل.3. يقلّل من آلام الظهرخلال الحمل، تعاني كثير من النساء من آلام أسفل الظهر. المشي يساعد على تقوية عضلات الظهر والحوض، مما يخفف من هذه الآلام تدريجيًا.4. يخفف التوتر ويحسّن المزاجالمشي يُحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يُقلّل من التوتر، القلق، والتقلّبات المزاجية أثناء الحمل.5. يحافظ على وزن صحيالمشي يساعد الحامل في الحفاظ على وزن متوازن، ويقلّل من احتمالية زيادة الوزن المفرطة التي قد تُسبب مضاعفات صحية للأم والجنين.6. ينظم مستوى السكر فيالمشي يُساعد على الوقاية من سكري الحمل من خلال تحسين استخدام الجسم للسكر وزيادة حساسية الخلايا للأنسولين.7. يسهّل النوم ويحارب الأرقالحمل قد يسبب اضطرابات في النوم، لكن المشي يساعد على تحسين جودة النوم والشعور بالراحة في الليل.