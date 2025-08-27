المشي أثناء الحمل… نشاط بسيط وفوائد عظيمة

يُعدّ المشي من أفضل التمارين الرياضية للحامل، لأنه سهل وآمن ولا يتطلب معدات أو تدريب خاص. وهو مفيد لصحة الأم والجنين على حد سواء، إذا تم بشكل معتدل وتحت إشراف الطبيب.
1. يحسّن الدورة
الدموية
المشي يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يُقلل من تورم القدمين والشعور بالثقل، وهو أمر شائع أثناء الحمل.
2. يسهّل الولادة الطبيعية
المشي المنتظم يُقوّي عضلات الحوض والرحم، مما يساعد على تحسين وضعية الجنين والاستعداد للولادة الطبيعية بطريقة أسهل.
3. يقلّل من آلام الظهر
خلال الحمل، تعاني كثير من النساء من آلام أسفل الظهر. المشي يساعد على تقوية عضلات الظهر والحوض، مما يخفف من هذه الآلام تدريجيًا.
4. يخفف التوتر ويحسّن المزاج
المشي في الهواء الطلق
يُحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يُقلّل من التوتر، القلق، والتقلّبات المزاجية أثناء الحمل.
5. يحافظ على وزن صحي
المشي يساعد الحامل في الحفاظ على وزن متوازن، ويقلّل من احتمالية زيادة الوزن المفرطة التي قد تُسبب مضاعفات صحية للأم والجنين.
6. ينظم مستوى السكر في الدم
المشي يُساعد على الوقاية من سكري الحمل من خلال تحسين استخدام الجسم للسكر وزيادة حساسية الخلايا للأنسولين.
7. يسهّل النوم ويحارب الأرق
الحمل قد يسبب اضطرابات في النوم، لكن المشي يساعد على تحسين جودة النوم والشعور بالراحة في الليل.