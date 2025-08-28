Advertisement

صحة

لمرضى القلب وارتفاع الضغط.. هذه الأطعمة ممنوعة على المائدة

Lebanon 24
28-08-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1409964-638919676038269106.webp
Doc-P-1409964-638919676038269106.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو مرض يمكن أن تتفاقم أعراضه بشكل كبير بسبب العادات الغذائية الخاطئة. ويلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في التحكم بالمرض والوقاية من مضاعفاته الخطيرة على القلب والشرايين.
Advertisement

وفي مقابلة مع صحيفة Terra، أوضح طبيب القلب روبيرتو يانو أن "الأطعمة المعالجة وغير الصحية من أبرز العوامل التي تزيد من سوء ارتفاع ضغط الدم. لذلك يجب على المرضى تجنب النقانق، السلامي، الحساء الفوري، الوجبات السريعة، الكاتشب، صلصة الصويا، جبن البارميزان والشيدر، وكذلك البازلاء والذرة المعلبة ورقائق البطاطس المقلية، لأنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم".

كما نبه الطبيب إلى ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، القهوة، المشروبات الغنية بالكافيين، ومشروبات الطاقة، لما لها من تأثير سلبي على صحة القلب وضغط الدم.

وشدد يانو على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، قائلاً: "لا يقتصر الأمر على استبدال المنتجات الضارة ببدائل صحية، بل يجب الالتزام بروتين يومي متوازن وزيارة الطبيب بانتظام لمتابعة ارتفاع ضغط الدم".

وينبه خبراء الصحة أيضًا مرضى الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم إلى تقليل تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، والحد من الملح، واللحوم الحمراء، والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لما لها من تأثير مباشر على ضغط الدم وصحة القلب. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
lebanon 24
28/08/2025 12:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري
lebanon 24
28/08/2025 12:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن أطباء في غزة: المستشفيات تعجز عن توفير وجبات الطعام للمرضى والطواقم الطبية
lebanon 24
28/08/2025 12:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه القرية الموت ممنوع!
lebanon 24
28/08/2025 12:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2025-08-28
03:17 | 2025-08-28
02:55 | 2025-08-28
23:00 | 2025-08-27
15:00 | 2025-08-27
12:30 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24