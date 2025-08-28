لمرضى القلب وارتفاع الضغط.. هذه الأطعمة ممنوعة على المائدة

Advertisement

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط ، وهو مرض يمكن أن تتفاقم أعراضه بشكل كبير بسبب العادات الغذائية الخاطئة. ويلعب دورًا محوريًا في التحكم بالمرض والوقاية من مضاعفاته الخطيرة على القلب والشرايين.وفي مقابلة مع صحيفة Terra، أوضح روبيرتو يانو أن "الأطعمة المعالجة وغير الصحية من أبرز العوامل التي تزيد من سوء ارتفاع ضغط الدم. لذلك يجب على المرضى تجنب ، السلامي، الحساء الفوري، الوجبات السريعة، الكاتشب، صلصة الصويا، جبن البارميزان والشيدر، وكذلك البازلاء والذرة المعلبة ورقائق البطاطس المقلية، لأنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم".كما نبه الطبيب إلى ضرورة الابتعاد عن المشروبات ، العصائر المحلاة، القهوة، المشروبات الغنية بالكافيين، ومشروبات الطاقة، لما لها من تأثير سلبي على صحة القلب وضغط الدم.وشدد يانو على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، قائلاً: "لا يقتصر الأمر على استبدال المنتجات الضارة ببدائل صحية، بل يجب الالتزام بروتين يومي متوازن وزيارة الطبيب بانتظام لمتابعة ارتفاع ضغط الدم".وينبه خبراء الصحة أيضًا مرضى وارتفاع ضغط الدم إلى تقليل تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، والحد من الملح، واللحوم الحمراء، والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لما لها من تأثير مباشر على ضغط الدم وصحة القلب. (روسيا اليوم)