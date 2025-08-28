30
صحة
هذا أفضل وقت لتناول العشاء
Lebanon 24
28-08-2025
|
03:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير خبراء صحة الجهاز الهضمي إلى أن توقيت تناول العشاء يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الأمعاء وضبط إيقاع الهضم، ما يساعد الجسم على بدء اليوم بنشاط وراحة دون انزعاج.
وينصح الأخصائيون بتناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات تقريبًا، لمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لهضم الطعام والاستعداد لحركة الأمعاء الصباحية، مما يقلل الحاجة إلى منبهات مثل القهوة أو الملينات.
وقال
مايكل
باس، أخصائي
أمراض الجهاز الهضمي
: "الصباح هو الوقت الطبيعي للتخلص من الفضلات، وتناول العشاء في وقت منتظم يساعد على ضبط إيقاع الهضم بشكل طبيعي قبل انشغال اليوم".
وإن تناول العشاء مبكرًا يمنح الجسم عدة فوائد هامة؛ فهو يوفر وقتًا كافيًا للهضم، مما يقلل الانتفاخ ويساعد على حركة أمعاء سلسة في الصباح، كما أن الالتزام بوقت ثابت لتناول العشاء يوميًا يدرّب الأمعاء على الروتين ويعزز انتظام الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، ينسجم تناول الطعام مبكرًا مع
الإيقاع
اليومي الطبيعي للجسم، حيث يتوافق مع مستويات الكورتيزول الصباحية ويقلل من الانتفاخ الليلي، بحسب أخصائية التغذية ستايسي
كولينز
.
ويشدد الخبراء على أهمية ترطيب الجسم، اتباع نظام غذائي غني بالألياف والأطعمة الكاملة منخفضة الصوديوم، المشي بعد العشاء، واستخدام مكملات المغنيسيوم عند الحاجة لتحسين الروتين الهضمي. (ارم نيوز)
تابع
