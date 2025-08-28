هذا أفضل وقت لتناول العشاء





وينصح الأخصائيون بتناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات تقريبًا، لمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لهضم الطعام والاستعداد لحركة الأمعاء الصباحية، مما يقلل الحاجة إلى منبهات مثل القهوة أو الملينات.

وإن تناول العشاء مبكرًا يمنح الجسم عدة فوائد هامة؛ فهو يوفر وقتًا كافيًا للهضم، مما يقلل الانتفاخ ويساعد على حركة أمعاء سلسة في الصباح، كما أن الالتزام بوقت ثابت لتناول العشاء يوميًا يدرّب الأمعاء على الروتين ويعزز انتظام الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، ينسجم تناول الطعام مبكرًا مع اليومي الطبيعي للجسم، حيث يتوافق مع مستويات الكورتيزول الصباحية ويقلل من الانتفاخ الليلي، بحسب أخصائية التغذية ستايسي .



ويشدد الخبراء على أهمية ترطيب الجسم، اتباع نظام غذائي غني بالألياف والأطعمة الكاملة منخفضة الصوديوم، المشي بعد العشاء، واستخدام مكملات المغنيسيوم عند الحاجة لتحسين الروتين الهضمي. (ارم نيوز)