30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة ومشروبات يمكن أن تُخفف الصداع.. فما هي؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمكن أن يكون الصداع تجربة مزعجة تؤثر على
الروتين اليومي
، سواء كان ناتجًا عن التوتر، التهاب الجيوب الأنفية، أو الصداع النصفي. ورغم اعتماد كثيرين على المسكنات، هناك أطعمة يمكن أن تعمل كمسكنات طبيعية فعّالة.
Advertisement
أبرز هذه الأطعمة تشمل:
الأسماك الدهنية: مثل
السلمون
والماكريل والسردين، الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية (EPA وDHA) المضادة للالتهابات، والتي تقلل تهيج الأعصاب وتخفف ألم الصداع، حيث أظهرت الدراسات انخفاضًا بنسبة 30-40% في أيام الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين زادوا تناولها.
المكسرات والبذور: تحتوي على المغنيسيوم الذي يريح الأوعية الدموية ويهدئ النشاط العصبي، ما يساهم في منع تفاقم الصداع النصفي. حفنة من اللوز أو بذور اليقطين يمكن أن تخفف الألم قبل تفاقمه.
الزنجبيل: مركباته النشطة مثل الجينجرول والشوجول لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، وتفيد بشكل خاص المصابين بالصداع النصفي المصحوب بالغثيان، وفقًا لدراسات سريرية.
البطيخ: يمد الجسم بالماء بنسبة تزيد عن 90%، إضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يعيد توازن السوائل ويخفف الصداع الناتج عن الجفاف.
الشاي الأخضر مع عشبة الليمون: غني بمضادات الالتهاب مثل EGCG، والزيوت الأساسية في عشبة الليمون تساعد على تقليل الالتهاب والتورم، مما يساهم في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر أو التهاب الجيوب الأنفية.
هذه الأطعمة لا توفر فقط الراحة الفورية، بل تساهم أيضًا في تقليل تكرار الصداع وتحسين صحة الجهاز العصبي والأوعية الدموية على المدى
الطويل
. (العربية)
مواضيع ذات صلة
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
Lebanon 24
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
28/08/2025 15:35:41
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام زجاجة مياه فقط.. حيلة غريبة تخفف نوبات الصداع النصفي!
Lebanon 24
باستخدام زجاجة مياه فقط.. حيلة غريبة تخفف نوبات الصداع النصفي!
28/08/2025 15:35:41
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي
Lebanon 24
إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي
28/08/2025 15:35:41
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
Lebanon 24
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
28/08/2025 15:35:41
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
07:30 | 2025-08-28
28/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
06:30 | 2025-08-28
28/08/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللسان الصدفي".. إشارة مبكرة لأمراض خطيرة في الجسم
Lebanon 24
"اللسان الصدفي".. إشارة مبكرة لأمراض خطيرة في الجسم
05:55 | 2025-08-28
28/08/2025 05:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا أفضل وقت لتناول العشاء
Lebanon 24
هذا أفضل وقت لتناول العشاء
03:17 | 2025-08-28
28/08/2025 03:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض الدورة الشهرية.. 7 إشارات مهمة تكشف صحة المرأة
Lebanon 24
أعراض الدورة الشهرية.. 7 إشارات مهمة تكشف صحة المرأة
02:55 | 2025-08-28
28/08/2025 02:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
16:23 | 2025-08-27
27/08/2025 04:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
15:00 | 2025-08-27
27/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
13:04 | 2025-08-27
27/08/2025 01:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:30 | 2025-08-28
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
06:30 | 2025-08-28
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
05:55 | 2025-08-28
"اللسان الصدفي".. إشارة مبكرة لأمراض خطيرة في الجسم
03:17 | 2025-08-28
هذا أفضل وقت لتناول العشاء
02:55 | 2025-08-28
أعراض الدورة الشهرية.. 7 إشارات مهمة تكشف صحة المرأة
01:42 | 2025-08-28
لمرضى القلب وارتفاع الضغط.. هذه الأطعمة ممنوعة على المائدة
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 15:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24