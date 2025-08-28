Advertisement

صحة

ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟

Lebanon 24
28-08-2025
من وصفة شعبية في آسيا إلى صيحة عالمية، اكتسب ماء الأرز سمعة "الوصفة السحرية" للبشرة.
خبيرة التجميل اللبنانية ليلى عبيد أكدت أنّ فوائده مثبتة علميًا، إذ يعمل كتونر طبيعي، يساعد في تفتيح البشرة، شدّ المسام، وتأخير التجاعيد. كما يمنح الشعر لمعانًا ونعومة عند استخدامه كقناع قصير الأمد.
لكن عبيد شددت على أنّ ماء الأرز مكمّل للعناية وليس أساسًا، فسرّ البشرة الكورية يعود للتقشير العلمي والروتين الصحي منذ الصغر.
 
وقدمت وصفات منزلية بسيطة مثل تونر ماء الأرز، مكعبات تبريد بالورد وزيت جوز الهند، وأقنعة للبشرة والشعر، مؤكدة أنّ التوازن بين الطبيعة والعلم هو الطريق إلى إشراقة صحية حقيقية.
 
