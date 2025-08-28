ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟

من وصفة شعبية في إلى صيحة عالمية، اكتسب ماء سمعة " " للبشرة.

خبيرة التجميل أكدت أنّ فوائده مثبتة علميًا، إذ يعمل كتونر طبيعي، يساعد في تفتيح البشرة، شدّ المسام، وتأخير التجاعيد. كما يمنح الشعر لمعانًا ونعومة عند استخدامه كقناع قصير الأمد.

لكن عبيد شددت على أنّ ماء الأرز مكمّل للعناية وليس أساسًا، فسرّ البشرة يعود للتقشير العلمي والروتين الصحي منذ الصغر.

وقدمت وصفات منزلية بسيطة مثل تونر ماء الأرز، مكعبات تبريد بالورد وزيت جوز ، وأقنعة للبشرة والشعر، مؤكدة أنّ التوازن بين الطبيعة والعلم هو الطريق إلى إشراقة صحية حقيقية.