في روسيا.. تطوير شبكة عصبية تشخّص مرض باركنسون بدقة عالية

تمكّن علماء في المركز الطبي الرقمي بجامعة سيتشينوف الروسية من تطوير شبكة عصبية متقدمة للكشف عن مرض باركنسون، بدقة تصل إلى 97%، استناداً إلى نتائج تخطيط كهربية الدماغ.وأوضحت الجامعة أن النموذج الجديد يستطيع التعرف على الشذوذ الترددي المميز للمرض، بما يتيح تشخيصه في مرحلة مبكرة، ما يساعد الأطباء على اتخاذ القرارات العلاجية بدقة أكبر.وأشارت يكاترينا فاخروميفا، مؤلفة المشروع، إلى أن الهدف هو أتمتة تشخيص مرض باركنسون وجعل العملية أكثر سهولة وإتاحة للمرضى. وأضاف دينيس أندريكوف، المشرف العلمي على المشروع، أن الشبكة العصبية تتيح توسيع نطاق البحث عن مؤشرات تطور المرض، لتكون عونًا للأطباء في اتخاذ القرارات التشخيصية.وتم التخطيط لإنشاء خدمة رقمية تعتمد على الشبكة العصبية لتوفير تشخيص أولي سريع ودقيق، مع إمكانية جمع بيانات من مرضى في مراحل مختلفة من المرض لإعادة تدريب النموذج واختباره باستمرار.وتعتبر هذه الخطوة طفرة في دمج في المجال الطبي، ما قد يمهد الطريق لتطوير أدوات تشخيصية جديدة تساعد في رصد الأمراض العصبية مبكراً، وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية البطيئة والمعقدة.