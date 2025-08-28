انتشار سرطان الجلد.. والسبب التسمير الخاطئ

Advertisement

حذرت أخصائية في سرطان الجلد من تزايد أعداد المصابين بسرطان الجلد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هناك العديد من الأفكار والمغالطات الشائعة حول التعرض للشمس يجب تصحيحها لتفادي المخاطر الصحية الخطيرة.ألين ماكوبرتر، متخصصة في سرطان الجلد وعالمة في علم الأورام، قالت إن معظم الناس يظنون أنهم يعتنون ببشرتهم بشكل صحيح، لكن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن أعداد المصابين بالمرض آخذة في الارتفاع بشكل ملحوظ.وفي مقال نشرته على منصة "كونفرسيشن"، أوضحت ماكوبرتر أن التعرض لحروق شمسية شديدة، سواء في مرحلة الطفولة أو عند البلوغ، يزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات الجلد، بما في ذلك الميلانوما، بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف. وأكدت أن تسمر البشرة ليس علامة صحية، بل استجابة الجسم للضرر الذي لحق بخلايا .وأشارت ماكوبرتر إلى أن فكرة "التشمس الصحي" خاطئة تمامًا، لأنها ترتبط بتجاعيد مبكرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، مضيفة أن استخدام أسرة التسمر غير صحي تمامًا ويزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.ولتوفير حماية فعلية للبشرة، نصحت ماكوبرتر بوضع واقٍ من الشمس كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وارتداء قبعات واسعة تحمي الرأس والوجه بالكامل، بالإضافة إلى حماية الأطفال وتنبيههم إلى خطورة التعرض لأشعة الشمس.كما أكدت على ضرورة أن يرتدي الأشخاص الذين يتعرضون مباشرة للشمس، مثل الصيادين والسباحين والعمال في الخارج، ملابس خاصة تحميهم من الأشعة فوق البنفسجية، وأن يخضعوا لفحوصات دورية لمراقبة صحة بشرتهم. وشددت على أن يجب أن تستمر طوال العام، وليس فقط في أشهر الصيف، وذلك لضمان تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.