29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
31
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
انتشار سرطان الجلد.. والسبب التسمير الخاطئ
Lebanon 24
28-08-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت أخصائية في سرطان الجلد من تزايد أعداد المصابين بسرطان الجلد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هناك العديد من الأفكار والمغالطات الشائعة حول التعرض للشمس يجب تصحيحها لتفادي المخاطر الصحية الخطيرة.
Advertisement
ألين ماكوبرتر، متخصصة في سرطان الجلد وعالمة في علم الأورام، قالت إن معظم الناس يظنون أنهم يعتنون ببشرتهم بشكل صحيح، لكن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن أعداد المصابين بالمرض آخذة في الارتفاع بشكل ملحوظ.
وفي مقال نشرته على منصة "كونفرسيشن"، أوضحت ماكوبرتر أن التعرض لحروق شمسية شديدة، سواء في مرحلة الطفولة أو عند البلوغ، يزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات الجلد، بما في ذلك الميلانوما، بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف. وأكدت أن تسمر البشرة ليس علامة صحية، بل استجابة الجسم للضرر الذي لحق بخلايا
الحمض النووي
.
وأشارت ماكوبرتر إلى أن فكرة "التشمس الصحي" خاطئة تمامًا، لأنها ترتبط بتجاعيد مبكرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، مضيفة أن استخدام أسرة التسمر غير صحي تمامًا ويزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
ولتوفير حماية فعلية للبشرة، نصحت ماكوبرتر بوضع واقٍ من الشمس كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وارتداء قبعات واسعة تحمي الرأس والوجه بالكامل، بالإضافة إلى حماية الأطفال وتنبيههم إلى خطورة التعرض لأشعة الشمس.
كما أكدت على ضرورة أن يرتدي الأشخاص الذين يتعرضون مباشرة للشمس، مثل الصيادين والسباحين والعمال في الخارج، ملابس خاصة تحميهم من الأشعة فوق البنفسجية، وأن يخضعوا لفحوصات دورية لمراقبة صحة بشرتهم. وشددت على أن
الحماية من الشمس
يجب أن تستمر طوال العام، وليس فقط في أشهر الصيف، وذلك لضمان تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.
مواضيع ذات صلة
هذه الفئات الأكثر عرضة لسرطان الجلد
Lebanon 24
هذه الفئات الأكثر عرضة لسرطان الجلد
28/08/2025 18:40:15
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
28/08/2025 18:40:15
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
5 علامات "صامتة" لسرطان الجلد.. احذروها
Lebanon 24
5 علامات "صامتة" لسرطان الجلد.. احذروها
28/08/2025 18:40:15
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!
Lebanon 24
غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!
28/08/2025 18:40:15
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
قد يعجبك أيضاً
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
Lebanon 24
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
11:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات
Lebanon 24
النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات
10:00 | 2025-08-28
28/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في روسيا.. تطوير شبكة عصبية تشخّص مرض باركنسون بدقة عالية
Lebanon 24
في روسيا.. تطوير شبكة عصبية تشخّص مرض باركنسون بدقة عالية
08:32 | 2025-08-28
28/08/2025 08:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
07:30 | 2025-08-28
28/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
06:30 | 2025-08-28
28/08/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
16:23 | 2025-08-27
27/08/2025 04:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
13:04 | 2025-08-27
27/08/2025 01:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
15:00 | 2025-08-27
27/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2025-08-28
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
10:00 | 2025-08-28
النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات
08:32 | 2025-08-28
في روسيا.. تطوير شبكة عصبية تشخّص مرض باركنسون بدقة عالية
07:30 | 2025-08-28
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
06:30 | 2025-08-28
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
05:55 | 2025-08-28
"اللسان الصدفي".. إشارة مبكرة لأمراض خطيرة في الجسم
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 18:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24