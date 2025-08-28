Advertisement

صحة

انتشار سرطان الجلد.. والسبب التسمير الخاطئ

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1410169-638919981077980249.png
Doc-P-1410169-638919981077980249.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت أخصائية في سرطان الجلد من تزايد أعداد المصابين بسرطان الجلد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هناك العديد من الأفكار والمغالطات الشائعة حول التعرض للشمس يجب تصحيحها لتفادي المخاطر الصحية الخطيرة.
Advertisement

ألين ماكوبرتر، متخصصة في سرطان الجلد وعالمة في علم الأورام، قالت إن معظم الناس يظنون أنهم يعتنون ببشرتهم بشكل صحيح، لكن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن أعداد المصابين بالمرض آخذة في الارتفاع بشكل ملحوظ.

وفي مقال نشرته على منصة "كونفرسيشن"، أوضحت ماكوبرتر أن التعرض لحروق شمسية شديدة، سواء في مرحلة الطفولة أو عند البلوغ، يزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات الجلد، بما في ذلك الميلانوما، بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف. وأكدت أن تسمر البشرة ليس علامة صحية، بل استجابة الجسم للضرر الذي لحق بخلايا الحمض النووي.

وأشارت ماكوبرتر إلى أن فكرة "التشمس الصحي" خاطئة تمامًا، لأنها ترتبط بتجاعيد مبكرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، مضيفة أن استخدام أسرة التسمر غير صحي تمامًا ويزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

ولتوفير حماية فعلية للبشرة، نصحت ماكوبرتر بوضع واقٍ من الشمس كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وارتداء قبعات واسعة تحمي الرأس والوجه بالكامل، بالإضافة إلى حماية الأطفال وتنبيههم إلى خطورة التعرض لأشعة الشمس.

كما أكدت على ضرورة أن يرتدي الأشخاص الذين يتعرضون مباشرة للشمس، مثل الصيادين والسباحين والعمال في الخارج، ملابس خاصة تحميهم من الأشعة فوق البنفسجية، وأن يخضعوا لفحوصات دورية لمراقبة صحة بشرتهم. وشددت على أن الحماية من الشمس يجب أن تستمر طوال العام، وليس فقط في أشهر الصيف، وذلك لضمان تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.
مواضيع ذات صلة
هذه الفئات الأكثر عرضة لسرطان الجلد
lebanon 24
28/08/2025 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
lebanon 24
28/08/2025 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
5 علامات "صامتة" لسرطان الجلد.. احذروها
lebanon 24
28/08/2025 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!
lebanon 24
28/08/2025 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2025-08-28
10:00 | 2025-08-28
08:32 | 2025-08-28
07:30 | 2025-08-28
06:30 | 2025-08-28
05:55 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24