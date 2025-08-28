Advertisement

صحة

لماذا يجب أن تأكل الخس؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:00
يُعد الخس من الخضروات الورقية الخضراء التي تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، ويستخدم بشكل رئيسي في السلطات والسندويشات. يتميز الخس بطعمه الخفيف وملمسه المقرمش، لكن ما يجهله البعض هو غناه بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تجعله خياراً ممتازاً في النظام الغذائي اليومي.
أهم فوائد الخس
1. غني بالماء ويرطّب الجسم

الخس يحتوي على نسبة عالية من الماء تتجاوز 90%، ما يجعله مفيدًا لترطيب الجسم، خصوصًا في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.

2. يساعد على الهضم

يحتوي الخس على ألياف غذائية تسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تساعد على تنظيف القولون.

3. يدعم فقدان الوزن

لأنه منخفض السعرات الحرارية والدهون، يُعتبر الخس خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لفقدان الوزن، كما يُشعرك بالشبع دون زيادة السعرات.

4. يحسّن صحة القلب

الخس يحتوي على مضادات أكسدة، مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تقليل الالتهابات ومستوى الكوليسترول الضار.

5. يعزّز صحة العيون

يحتوي الخس على فيتامين A، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية النظر والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدّم في السن مثل التنكس البقعي.

6. يقلل التوتر ويعزز النوم

بعض أنواع الخس، خصوصًا "الخس الروماني"، تحتوي على مركبات تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، وله خصائص مهدئة طبيعية.

7. يدعم جهاز المناعة

بفضل محتواه من الفيتامينات، خاصة فيتامين C، يساهم الخس في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض والعدوى.

8. مفيد لصحة الجلد

الخس غني بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في نضارة البشرة وتجدد خلايا الجلد، مثل فيتامين E والحديد.
