لماذا يجب أن تأكل الخس؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة

يُعد الخس من الخضروات الورقية الخضراء التي تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، ويستخدم بشكل رئيسي في السلطات والسندويشات. يتميز الخس بطعمه الخفيف وملمسه المقرمش، لكن ما يجهله البعض هو غناه بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تجعله خياراً ممتازاً في اليومي.أهم فوائد الخس1. غني بالماء ويرطّب الجسمالخس يحتوي على نسبة عالية من الماء تتجاوز 90%، ما يجعله مفيدًا لترطيب الجسم، خصوصًا في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.2. يساعد على الهضميحتوي الخس على ألياف غذائية تسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تساعد على تنظيف القولون.3. يدعم فقدان الوزنلأنه منخفض السعرات الحرارية والدهون، يُعتبر الخس خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون غذائية لفقدان الوزن، كما يُشعرك بالشبع دون زيادة السعرات.4. يحسّن صحة القلبالخس يحتوي على مضادات أكسدة، مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تقليل الالتهابات ومستوى الضار.5. يعزّز صحة العيونيحتوي الخس على فيتامين A، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية النظر والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدّم في السن مثل التنكس البقعي.6. يقلل التوتر ويعزز النومبعض أنواع الخس، خصوصًا "الخس "، تحتوي على مركبات تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، وله خصائص مهدئة طبيعية.7. يدعم جهاز المناعةبفضل محتواه من الفيتامينات، خاصة فيتامين C، يساهم الخس في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض والعدوى.8. مفيد لصحة الجلدالخس غني بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في نضارة البشرة وتجدد خلايا الجلد، مثل فيتامين E والحديد.